Hamburg (ots) - Zum ersten Mal gibt Phong Lan Truong, 40,Lebensgefährtin von "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer, 66,Einblicke in diese besondere Liebe. "Wir haben uns nicht gesucht,aber gefunden", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 23/2018, abheute im Handel). Beim ersten Zusammentreffen habe sie ihn "nett,aber nicht so spannend gefunden. Ihm ging's genauso. Bei uns war eseher Liebe auf den hundertsten Blick."Seit 2014 sind die beiden nun liiert, Ende 2015 kam Sohn Henry zurWelt. Wenn der Kleine seinen Vater auf dem Bildschirm sieht, nimmt erdas nach Aussage von Phong Lan Truong, die alsGeschäftsführungs-Assistentin in einem Hamburger Verlag arbeitet,gelassen: "Henry sagt dazu nur: ,Papa arbeitet.'"Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell