Jan Hein Simons neuer Partner in Deutschland und BENELUX - BILD

Hotelimmobilienberater mrp hotels setzt Expansionskurs fortÖsterreich (ots) - mrp hotels setzt seinen internationalenWachstumskurs fort und konnte Jan Hein Simons als neuen Partnergewinnen. Jan Hein Simons wird künftig die Aktivitäten von mrp hotelsin Deutschland und BENELUX leiten. Dazu wird auch in Amsterdam eineneue Niederlassung gegründet, um den Markt entsprechend vor Ortbetreuen zu können.Jan Hein Simons kann auf eine langjährige internationaleHotelkarriere auf drei Kontinenten (Nordamerika, Afrika, Europa)zurückblicken. Unter anderem war Jan Hein Simons bei der NHHotelgruppe als Managing Director für das erfolgreiche Wachstum inden Business Units Deutschland/Polen und BENELUX, UK, Frankreich &Afrika verantwortlich. Er ist ein anerkannter Experte, vor allem inden Bereichen Kommerzielle & Digitale Strategie sowie imstrategischen und operativen Management und in der Restrukturierung.Begleitet werden diese Expansionsschritte von einem komplettenRelaunch des Markenauftritts und der Website des Unternehmens.mrp hotels ist eines der führenden Hotelberatungsunternehmen mitNiederlassungen in Wien, Berlin, Istanbul und Luzern. Zu den Kundenzählen Eigentümer von betreibergeführten Hotelimmobilien wie Banken,Versicherungen, Stiftungen, Developer etc.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Martin SchafferMartin.schaffer@mrp-hotels.comGetreidemarkt 14, 1010 Wien+43 1 890 666 1, www.mrp-hotels.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31314/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MRP Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell