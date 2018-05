Jan Gulbransson mit seinem Best of Donald Duck zu Gast in der temporären Comic-Metropole Erlangen (FOTO)

Berlin (ots) -Den Comic-Salon in Erlangen gibt es erstmalig als Zeltstadt. FürRiesenstimmung und beste Unterhaltung sorgt der deutscheDisney-Zeichner Jan Gulbransson, und zwar mit einem Best of seinerDonald Duck-Geschichten. Ab dem 31. Mai 2018 präsentiert die EgmontComic Collection den Band "Donald Duck von Jan Gulbransson" auf demgrößten und wichtigsten Comicfestival im deutschsprachigen Raum. DerKünstler steht gern für Interviews zur Verfügung. Besuchen Sie uns anStand 8 im Messezelt A auf dem Schlossplatz in Erlangen!Kaum ein deutscher Disney-Zeichner ist so bekannt wie der MünchnerJan Gulbransson. Mehr als 70 Geschichten mit seinen Lieblingsfiguren,den Enten, hat er bereits gestaltet. Der Band "Die Ducks inDeutschland" machte ihn 2012 auch einem breiteren Publikum bekannt.Mit dieser liebevoll zusammengestellten und vom Zeichner mit kleinenHintergrundgeschichten angereicherten Retrospektive widmet die EgmontComic Collection dem Donald-Experten einen eigenen Band mit denHöhepunkten aus über drei Jahrzehnten Donald Duck aus der Feder vonJan Gulbransson.Jan Gulbransson wurde am 4. Juni 1949 in München geboren. DerEnkel des norwegischen Malers Olaf Gulbransson besuchte dieKunstakademie in München, verließ diese jedoch bereits nach zweiJahren und wurde Anfang der 70er-Jahre Zeichner in einemTrickfilmstudio. Seit 1980 arbeitet er freiberuflich als Zeichner undliefert Donald-Duck-Geschichten für den Disney-Konzern. 2012zeichnete er die achtteilige Reihe "Die Ducks in Deutschland", in derDonald und Dagobert kreuz und quer durch die Bundesrepublik reisen.Der Best-of-Band "Donald Duck von Jan Gulbransson" (Egmont ComicCollection, 192 S., EUR 20,00, ISBN 978-3-7704-4012-2) erscheint am06. Juni 2018 im Handel und im Egmont Shop:https://www.egmont-shop.de/donald-duck-von-jan-gulbransson.htmlInterviewmöglichkeiten in Erlangen mit Jan Gulbransson bestehenvon 01.-03. Juni. Ebenso können Interviews mit weiteren Künstlerngeführt werden. Zum Beispiel mit den Disney-Zeichnern Ulrich Schröderund Silvio Camboni, die schon jetzt über Micky Maus 90. Geburtstagplaudern. Hennes Bender, Peter Puck, Thilo Krapp, Kai Fraass undGunther Schunk sowie die deutsche Manga-Zeichnerin Niloo sind auchmit am Start und geben dem Comic-Salon ein ganz besonderes Flair.Für Interview-Anfragen, Rezensionsexemplare und Bildmaterial aus"Donald Duck von Jan Gulbransson" wenden Sie sich gerne an:Pressekontakt:Maria SchreierPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitEgmont Comic CollectionEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 81 34E-Mail m.schreier@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell