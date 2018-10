Jan Frouman verlässt ProSiebenSat.1 und Red Arrow Studios; James Baker wird President & COO von Red Arrow Studios

Unterföhring (ots) - Jan David Frouman, Chairman & CEO Red ArrowStudios und Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE, hat sichnach 15 Jahren im Konzern dazu entschieden, beide Ämter abzugeben,wenn sein Vertrag Ende Februar 2019 ausläuft. Sein Nachfolger wirdJames Baker, der als President & COO Red Arrow Studios künftig dasinternationale Produktionsnetzwerk von ProSiebenSat.1 führen wird.Baker ist aktuell Chief Operating Officer (COO) von Red Arrow Studiosund wird direkt an Max Conze, Vorstandsvorsitzender derProSiebenSat.1 Media SE, berichten."Red Arrow Studios ist ein wichtiger Teil von ProSiebenSat.1. Ichmöchte Jan dafür danken, dass er das Unternehmen so erfolgreichaufgebaut und seit dem ersten Tag geleitet hat. Jetzt freue ich michsehr, dass wir James Baker zum Chef befördern können. Er kennt RedArrow in- und auswendig - gemeinsam werden wir unserProduktionsgeschäft ausbauen, die operative Performance der RedArrow-Unternehmen weiter steigern und insbesondere ein größeresProduktionsökosystem für deutsche Inhalte entwickeln," sagt MaxConze.In seiner neuen Rolle wird Baker die 20 Produktionsunternehmenmanagen, die zum globalen Netzwerk von Red Arrow Studios gehören, diestrategischen Expansionspläne verantworten sowie eng mit WolfgangLink, Chief Content & Channel Officer, und Henrik Pabst, ChiefCommercial Officer (ab Januar 2019), imProSiebenSat.1-Entertainment-Segment zusammenarbeiten. Bo Stehmeier,ab Januar 2019 President Red Arrow Studios International, wird anBaker berichten und für das TV-Distributionshaus Red Arrow StudiosInternational sowie den US-Filmvertrieb Gravitas Venturesverantwortlich sein. Reza Izad, CEO Studio71, wird weiterhin dasinternationale Multi-Plattform-Unternehmen führen und an Max Conzeberichten. Baker und Izad werden eng zusammenarbeiten, um denAustausch zwischen Studio71 und den Red Arrow-Produktionsunternehmenweiter auszubauen und das globale Digital-Video-Geschäft schnellweiterzuentwickeln und zu vergrößern.Um den Anteil deutscher Produktionen bei Red Arrow zu erhöhen undnoch stärker die Synergien mit der Entertainment-Sparte vonProSiebenSat.1 zu nutzen, wird ein neu geschaffener Lenkungskreis dieenge Zusammenarbeit und kreativen Austausch fördern. In diesem Kreiswerden Wolfgang Link und Henrik Pabst neben dem RedArrow-Führungsteam um James Baker, Michael Schmidt (CCO), Raimo Reese(CFO), Martin Metzger (Chief Legal & Business Affairs Officer) sowieReza Izad arbeiten.Werner Brandt, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 MediaSE: "Ich möchte mich bei Jan Frouman herzlich für seineaußergewöhnliche Leistung in den vergangenen 15 Jahren bedanken. Erhat Red Arrow von Null an aufgebaut und zu einem führendenunabhängigen Produktionsnetzwerk entwickelt. Dabei hat er das Profildes Unternehmens im Produktionsmarkt kontinuierlich mit Leidenschaftund Begeisterung geschärft. Wir wünschen ihm für seine Zukunft dasallerbeste."Jan Frouman: "Meine Zeit bei ProSiebenSat.1 war eine Erfahrung,die mein Leben verändert hat - sowohl in beruflicher, persönlicherals auch kultureller Hinsicht. Ich durfte dabei mit tollen Kollegenrund um den Globus zusammenarbeiten. Die Entscheidung, dasUnternehmen jetzt zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen, aberich bin bereit für das nächste Kapitel. James ist seit derAnfangszeit Teil der Erfolgsgeschichte von Red Arrow und dasUnternehmen ist bei ihm in sehr guten Händen."James Baker ist seit 2011 bei Red Arrow tätig. Zuvor arbeiteteBaker elf Jahre bei Sky. Nachdem er Sky 2007 verließ, war Baker beider Private-Equity-Media-Gruppe Fleming Media sowie General ManagerUK bei Current TV, Al Gores Web- und TV-Unternehmen.Jan Frouman kam 2004 im Zuge der ProSiebenSat.1-Übernahme durchHaim Saban nach München, für den er zuvor in Los Angeles tätig war.Bevor er ab 2010 Red Arrow Studios aufbaute und als Chairman & CEOleitete, hatte Frouman verschiedene Konzernfunktionen beiProSiebenSat.1 inne. Seit 1. März 2016 ist Frouman Mitglied desProSiebenSat.1-Vorstands.ProSiebenSat.1 Group:ProSiebenSat.1 ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmenmit einem starken E-Commerce-Geschäft. Wir bieten beste Unterhaltung- jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit unseren 14 Free- undPay-TV Sendern erreichen wir 45 Millionen TV-Haushalte inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Insgesamt generiertProSiebenSat.1 mit seinen Online-Angeboten monatlich 1 MilliardeVideo Views. In unsere 120.000 Programmstunden investieren wir jedesJahr mehr als eine Milliarde Euro. Erfolgreiche Formate wie"Germany's next Topmodel", "The Voice of Germany", "Grey's Anatomy"und "Young Sheldon" sowie Superstars wie Heidi Klum, Joko und Klaasoder Dwayne Johnson gehören zu unserer Familie. Sendungen wie "Bosch"und "Hochzeit auf den ersten Blick" sind Eigenproduktionen unseresProduktions- und Vertriebsgeschäfts Red Arrow Studios. Unserweltweites Video-Channel-Network Studio71 erreicht jährlich rund 96Milliarden Video Views und betreibt über 1.300 Kanäle. Unsere NuComGroup ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führendenPortfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events,Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 MillionenKundeninteraktionen haben. Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft unsere Zuschauer und Kundenjeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern.Red Arrow Studios:Red Arrow Studios ist eines der weltweit führenden Unternehmen fürEntwicklung, Produktion und Vertrieb von Entertainment-Inhalten. ZuRed Arrow Studios gehört neben den globalen TV- undFilm-Vertriebshäusern Red Arrow Studios International und GravitasVentures eine Gruppe von 20 internationalen Fernsehproduktionen insieben Ländern sowie das Digital-Studio Studio71. Das umfangreicheProgrammangebot von Red Arrow Studios umfasst unter anderemUnterhaltungs-, Reality- und Factual-Formate sowie TV-Serien,Fernsehfilme und digitale Inhalte. Red Arrow ist einTochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Group, eines der führendenunabhängigen Medienhäuser Europas. 