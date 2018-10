Hamburg (ots) - Das Publikum liebt ihn, er ist norddeutsch,kantig, unverwechselbar - und er feierte gerade sein 50-jährigesFilm- und Bühnenjubiläum: Jan Fedder. Ob als Dirk Matthies vom"Großstadtrevier", Bauer Kurt Brakelmann in der NDR Serie "Neues ausBüttenwarder", als "Der Hafenpastor" oder als Hauptdarsteller indiversen Siegfried-Lenz-Verfilmungen: Jan Fedder spielt nicht nurtypisch norddeutsche Charaktere, er verkörpert sie. Am Dienstag, 30.Oktober, spricht der 63-Jährige nach langer Krankheit mit ModeratorinBettina Tietjen bei "DAS!" im NDR Fernsehen über sein Jubiläum undseinen Kampf gegen den Krebs.NDR Intendant Lutz Marmor: "Jan Fedder ist im besten Sinn einVolksschauspieler: durch und durch ein echter Typ mit Haltung,Persönlichkeit, rauer Stimme und großem Herz. Jan Fedder verkörpertein Stück Heimat. Schön, dass es ihm besser geht. Die vielen Fans vonJan Fedder können sich auf neue Folgen vom 'Großstadtrevier' imNovember und auf neue Folgen von 'Büttenwarder' zu Weihnachtenfreuen!"Nach seiner schweren Erkrankung dreht Jan Fedder wieder: Vom 12.November an ist er in neuen Folgen im "Großstadtrevier" zu sehen,immer montags um 18.50 Uhr im Ersten. In etwa 250 Filmen hat JanFedder bisher mitgespielt. Für die Hauptrolle in derSiegfried-Lenz-Verfilmung "Der Mann im Strom" durch den NDR erhieltFedder 2006 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "BesterSchauspieler Fernsehfilm".Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell