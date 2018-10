Jan Ehlert ist neuer Geschäftsführer der Constantin Television (FOTO)

München (ots) -Jan Ehlert ist seit dem 1. September 2018 zusammen mit SteffenGünther, Norbert Hermannstädter, Robin von der Leyen und FriedrichRadmann Geschäftsführer der Constantin Television. Der 38-Jährigekommt von der Moovie GmbH, einem Tochterunternehmen der ConstantinFilm AG, für die er seit 18 Jahren tätig ist und als Produzentzahlreiche erfolgreiche TV-Projekte wie die Serienformate VERBRECHENund SCHULD nach den Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach,TV-Events wie DIE HEBAMME II für Sat.1 oder FAMILIE! für das ZDFsowie zuletzt die Highend-Crime-Serie DIE PROTOKLLANTINverantwortete. Jan Ehlert wird auch weiterhin als Produzent tätigsein.Jan Ehlert: "Nachdem ich von MOOVIE aus schon lange mit vielenmeiner Kolleginnen und Kollegen der Constantin Television in Berlinund München zusammenarbeiten darf, freue ich mich sehr über das vonOliver Berben und der Geschäftsführung in mich gesetzte Vertrauen.Die Constantin ist für mich das spannendste Produzentennetzwerk inder Branche. Die Bandbreite und Qualität der zahlreichen Produktionensind einzigartig und Ausdruck der vielseitigen Persönlichkeiten, diehier unter einem Dach zusammenarbeiten. Ich bin stolz und glücklich,als Teil des Führungsteams Verantwortung in dieser wunderbaren Firmaübernehmen zu dürfen."Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien: "Esfreut mich sehr, dass Jan seine berufliche Zukunft als kreativer Kopfbei der Constantin Televison sieht und sich gemeinsam mit demgroßartigen Team dem digitalen Wandel in einer sich starkverändernden Welt stellt. Mit der Berufung von Jan Ehlert in dieGeschäftsführung ist die Neuausrichtung der Constantin Televisionabgeschlossen und das Unternehmen bereit für die kreativenHerausforderungen der Zukunft. "Jan Ehlert (Jahrgang 1980) kam im Jahr 2000 zur MOOVIE und istseitdem fester Teil des Teams. In der Stoffentwicklung zunächst alsLektor und Dramaturg tätig, entwickelte er neben zahlreichen Folgender ZDF-Samstagskrimireihe ROSA ROTH das Sat.1-Sitcomformat BEWEGTEMÄNNER sowie zahlreiche Einzelstücke. Ab 2008 als Producer tätig,realisierte er erfolgreiche Fernsehspiele wie DIE KRONZEUGIN - MORDIN DEN BERGEN, das Sat.1-Event DIE HEBAMME, den Formatabschluss ROSAROTH - DER SCHUSS und neben der Serie zu Ferdinand von SchirachsKurzgeschichtenband VERBRECHEN auch das Degeto-Event DER WEIßEÄTHIOPIER. Seit 2015 verantwortete er als Produzent die Serie SCHULDnach Ferdinand von Schirach sowie hochwertige Mehrteilerproduktionenwie FAMILIE! oder DIE PROTOKOLLANTIN und zahlreiche Spielfilme wieDIE HEBAMME II für Sat.1, DER 7. TAG für das ZDF oder dieDegeto-Komödie PLATZHIRSCHE.Als Drehbuchautor war Jan Ehlert unter anderem an denConstantin-Kinofilmen BLUTZBRÜDAZ und HEITER BIS WOLKIG beteiligt.Über Constantin TelevisionDie Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter derConstantin Film AG gegründet. Sie bündelt im Bereich TV,Entertainment und digitale Medien die Entwicklung und Herstellungaller nationalen und internationalen Produktionen derUnternehmensgruppe, für die keine Kinoauswertung vorgesehen ist.Zu den jüngsten Erfolgen zählen das vielfach ausgezeichneteTV-Event "Terror - Ihr Urteil" (2016) sowie die zweite Staffel"Schuld" nach Ferdinand von Schirach (2017). Aktuell werden unter demDach der Constantin Television unter anderem "Dahoam is Dahoam", "DieProtokollantin" und "Parfum" produziert. International erfolgreichist der Unternehmensbereich der Constantin Television auch mit derTV-Serie "Shadowhunters".Pressekontakt:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 60 100E-Mail: filmpresse@constantin-film.deOriginal-Content von: Constantin Television, übermittelt durch news aktuell