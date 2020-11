Jan Brinkhus neuer dpa-Landesbüroleiter in Frankfurt

Berlin (ots) - Neuer Leiter des dpa-Landesbüros in Frankfurt/Main wird zum 1. Januar 2021 Jan Brinkhus. Der 43 Jahre alte Journalist folgt auf den bisherigen Landesbüroleiter Jörg Fiene (49), der als Wirtschaftschef in die Berliner Zentralredaktion wechselt. Brinkhus ist derzeit schon als Regionaler Multimediachef stellvertretender Leiter des Büros, aus dem die Landesdienste für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gesteuert werden."Es ist gut, dass dpa wichtige Führungsposten mit Persönlichkeiten aus dem eigenen Unternehmen besetzen kann. Jan Brinkhus hat in unterschiedlichen Funktionen in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt bewiesen, dass er ein kreativer, umsichtiger und zupackender Redaktionslenker ist", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.Jan Brinkhus, geboren und aufgewachsen in Tübingen, kam nach seinem Studium der Politikwissenschaften, Geschichte und des Öffentlichen Rechts in Mainz und Genf 2004 als Volontär zur dpa. Seit 2007 ist er als Redakteur in den zwei Landesdiensten für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland tätig. Er ist auch Absolvent des dpa-eigenen Führungskräfteprogramms "steps". Jan Brinkhus sagt: "Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in einer sicher sehr herausfordernden Zeit. Die drei Länder und das Lebensgefühl dort schätze ich seit Langem."Brinkhus leitet künftig eines der großen dpa-Landesbüros mit rund 30 Redakteuren an den Standorten Frankfurt/Main, Wiesbaden, Kassel, Gießen, Darmstadt, Fulda, Mainz, Koblenz, Mannheim-Ludwigshafen, Saarbrücken-Trier.Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 177 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Mehr unter https://www.dpa.com (https://www.dpa.com/) (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social media: www.dpa.com/de/social-media (http://www.dpa.com/de/social-media)Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell