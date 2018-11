Unterföhring (ots) -Rollenwechsel: Satiriker Jan Böhmermann übernimmt dieGastgeberrolle bei "LUKE! Die Woche und ich" am Sonntag, 11.November, um 22:50 Uhr in SAT.1. Stilecht am Klavier begrüßt er LukeMockridge in dessen mehrfach ausgezeichneter Comedy-Show. Dersichtlich erfreute Entertainer wiederum versetzt Fußball-WeltmeisterJérôme Boateng beim vereinbarten Interview-Termin. Stattdessenschickt er seinen kleinen Kumpel Robin ("der Luke ist so beschäftigt,der kann ja nicht jedes Interview machen") mit Knopf im Ohr alsFragensteller ins Gespräch. Und als krönenden Abschluss singt zumersten Mal das Männertrio Luke Mockridge, Jan Böhmermann undRevolverheld-Frontmann Johannes Strate gemeinsam ihren neuen Song"Comedy And Irony" - in Anlehnung an Paul McCartneys "Ebony AndIvory". Revolverheld sorgt als Studioband für den musikalischenRahmen."LUKE! Die Woche und ich" immer sonntags, 22:50 Uhr, in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell