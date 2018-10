Mainz (ots) -Haben wir es nicht alle geahnt? Einfach war Jan BöhmermannsKindheit nicht. Den Beweis liefert die Sonderausgabe des NEO MAGAZINROYALE "Young Böhmermann" am Donnerstag, 18. Juli 2018, 22.15 Uhr, inZDFneo. Das ZDF zeigt die "Young Böhmermann"-Ausgabe am Freitagabendum 0.00 Uhr, in der ZDFmediathek ist das NEO MAGAZIN ROYALEdonnerstags bereits ab 20.15 Uhr abrufbar.Bei seinem neuen Ausflug ins Fiction-Genre spielt Jan Böhmermannden mäßig erfolgreichen Spartenkasper Jan Böhmermann, der unbedingteinen der wenigen Sendeplätze im Hauptprogramm ergattern möchte. Dochso einfach ist das nicht, denn das ZDF stellt höchste Ansprüche anseine Moderatoren: Alle angehenden Mitarbeiter vor der Kamera müssenzunächst auf die Couch von Psychologin Dr. Künzel (Heike Makatsch).Bei ihr wird Jan schonungslos in die Mangel genommen und musspeinliche Fragen zu Erlebnissen aus seiner Kindheit beantworten. WirdJan Böhmermann den Test bestehen? Wird er einen Platz imHauptprogramm bekommen, oder muss er wie so viele andere B-Promis aufseinen Nachruf warten?https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFneohttps://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/neomagazinroyalePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell