Jan Beckers heilsame Stimme jetzt live - Tour: Wünsch dir Was (FOTO)

Berlin (ots) -Lass' dich von Jan Beckers heilsamer Stimme in ein zufriedeneresLeben führen!Was ist bloß los in der Welt?Wenn wir den Fernseher oder das Radio einschalten, wenn wir durchunseren News-Feed in den sozialen Medien scrollen, dann gibt esderzeit ganz sicher mehr als nur ein Thema, das uns betrübt. Und dashat nicht einmal etwas mit uns direkt zu tun. Wir nehmen das Negativeder ganzen Welt in uns auf.Mehr denn je brauchen wir jetzt Halt in unserem Leben. Dass ebendieser Halt wir selbst sein können, erklärt Jan Becker, derbekannteste Hypnotiseur Deutschlands, in seinen Büchern, Seminarenund in seinen "Wünsch dir was" Live Events.Wie meistere ich meinen Alltag und mein Berufsleben mitLeichtigkeit? Wie überwinde ich Ängste? Wie finde ich zurück zu mir,so dass ich mich selbst und andere lieben kann?5 Wochen lang war Jan Becker mit seinem aktuellem Buch "Du kannstschlank sein, wenn du willst" die Nr. 1 der Bestsellerliste. Seinweiterer Bestseller "Du kannst schaffen, was du willst: Die Kunst derSelbsthypnose" war wochenlang in den Top 10. Insgesamt ist Jan Beckerseit mehr als 62 Wochen fester Bestandteil derSpiegel-Bestsellerlisten.Die Erfolge seiner Bücher kann man mit Zahlen messen. Denpersönlichen Erfolg erfahren die Menschen, die Jan Becker erleben,jedoch mit ihm zusammen.Finde zu deiner Selbstwirksamkeit zurück!Mit Fragen wie: "Wie sieht dein Leben aus, wenn du die großenAufgaben gemeistert hast? Wie sieht dein neues Leben aus, wenn duvöllig stressfrei bist? Wenn du endlich deine Vorhaben in die Tatumsetzt, wie soll dein neues Leben aussehen?" schickt Jan BeckerMenschen auf die große Reise, sich selbst stark zu machen.Mach' auch du dein Leben lebenswerter!In Jan Beckers Büchern und bei seinen Live-Auftritten geht es umSelbstfindung und gegenseitigen Support; um das Verlassen undZurückkehren in die Komfortzone, um schließlich glücklicher undausgeglichener sein zu können.Tauche ganz ein in deine innere Welt und höre, wie Jan Becker deinLeben verändert!Wer die Stimme von Jan Becker hört, verändert sich! Mehr als 6Millionen Radiozuhörer erlebten die Hypnose von Jan Becker in Bayern,Berlin, Niedersachsen und Hessen über das Radio. Sei jetzt livedabei, wenn Jan Becker dich mitnimmt auf eine Reise zu deinem innerenIch. Um dieses Gefühl noch intensiver zu empfinden, bekommst du alsBesucher der Live Events bei den Trance-Reisen einen Kopfhörer auf,so dass du dich voll und ganz auf Jan Beckers Stimme und dich selbstkonzentrieren kannst, ohne jegliche Ablenkung.Lass' dich von Jan in ein zufriedeneres Leben führen und sei beiseinen Live Events dabei!NEUNKIRCHEN/SAAR Neue Gebläsehalle NeunkirchenSa, 18.03.17 20:00 UhrKÖLN Stadthalle Köln-MülheimSo, 19.03.17 20:00 UhrDÜSSELDORF Savoy TheaterMo, 20.03.17 20:00 UhrBERLIN Konzertsaal der Universität der KünsteDi, 21.03.17 20:00 UhrLEIPZIG Felsenkeller LeipzigMi, 22.03.17 20:00 UhrKIEL Kieler SchlossMo, 27.03.17 20:00 UhrLÜBECK KolosseumDi, 28.03.17 20:00 UhrBONN/BEUEL Brückenforum Bonn / BeuelDo, 30.03.17 20:00 UhrDELMENHORST Theater Kleines HausMo, 03.04.17 20:00 UhrBRAUNSCHWEIG Stadthalle / Congress SaalDi, 04.04.17 20:00 UhrSTUTTGART TheaterhausDo, 06.04.17 20:00 UhrHANNOVER Theater am AegiDi, 11.04.17 20:00 UhrHAMBURG Auditorium MaximumSa, 29.04.17 20:00 UhrDas sagen Menschen, die Jan Becker live erlebt habenNadine, 37: "Ich glaube eigentlich nicht an sowas und ich habe keineAhnung wie das geklappt hat, aber ich fühle mich direkt danach vielwacher und erholter."Petra, 29: "Ich habe mich während der Hypnose richtig gut gefühlt.Habe Schmerzen in der Schulter durch Verspannungen. Die waren dannmal kurzzeitig weg. Ein tolles Gefühl so zu entspannen."Markus, 51: "Hatte mir 10kg vorgenommen abzunehmen - jetzt bin ichbei 14 Kg - alles perfekt."Pressekontakt:Raphael Lukowicz, raphael.lukowicz@omundomedia.de, 030 9120 657 12Original-Content von: Omundo Media GmbH, übermittelt durch news aktuell