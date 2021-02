Jan Beckers erzielte 2020 170 % Rendite – Wie du 2021 teilhaben kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Sea Ltd ADR":

Jan Beckers hat mit seinem Fonds BIT Global Internet Leaders 30 R-I (WKN: A2N812) eine Performance von 424 % seit Auflage am 02.01.2019 erzielt. Als ehemaliger Seriengründer und Start-up-Investor bringt er alle Grundlagen mit, um erfolgreich in wachstumsstarke Unternehmen aus dem Bereich Internet zu investieren.

Am 01.11.2020 wurde mit dem BIT Global Leaders R-I (WKN: A2QDRW) ein weiterer Fonds aufgelegt. Hier fällt die Branchenbeschränkung weg und das Fondsmanagement kann in Marktführer von morgen aus allen Branchen investieren. Den Anlageschwerpunkt stellen schnell wachsende Firmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 3 Mrd. Euro dar.



Weshalb ein zweiter Fonds?

Der Investmentansatz von Jan Beckers ist sehr aktiv. Er nutzt für die Analyse nicht nur die Geschäftsdaten aus den Jahres- und Quartalsberichten, sondern kauft für hohe Summen weitere Daten zu. Mit der Auswertung von diesen Informationen kann er Trends, Themen und Entwicklungen früher erkennen und das Portfolio entsprechend ausrichten. Durch die Aufhebung der Branchenbeschränkung kann er diesen Ansatz auch für digitalisierte Geschäftsmodelle aus anderen Branchen nutzen.

In den neuen Fonds gehören daher Unternehmen wie Tesla (WKN: A1CX3T) und Nvidia (WKN: 918422). Zur derzeitigen Bewertung der Aktien meint Jan Beckers: „Beide Unternehmensaktien sind schon sehr gut gelaufen und dementsprechend aktuell nicht mehr günstig. Es eint sie aber, dass es hervorragende Unternehmen sind, die ihre künftigen Märkte mit hoher Wahrscheinlichkeit dominieren und sich zusätzlich zu bestehenden Produkten weitere Absatzmöglichkeiten erschließen werden.“

Daneben zählen Firmen wie Sea Limited (WKN: A2H5LX) oder Farfetch (WKN: A2N6CB) zu den größten Positionen. Diese sind heute noch defizitär. Allerdings glaubt das Team von BIT Capital an die Geschäftsmodelle und geht von lang anhaltendem Wachstum und damit verbunden steigender Profitabilität aus. Laut Jan Beckers sind ca. zwei Drittel der Mittel in profitable oder an der Gewinnschwelle stehende Unternehmen investiert.

In den BIT Global investieren?

Jan Beckers hat mit seinem bestehenden Fonds unter Beweis gestellt, dass er durchaus ein Gespür für die richtigen Themen mitbringt. Auch bei dem neuen Fonds sind interessante Papiere dabei. Daher werde ich in den nächsten Wochen auch fünf der größten Positionen aus dem Fonds näher beleuchten. Die laufenden Kosten für den BIT Global Leaders R-I liegen bei 1,97 %. Es wird keine variable Erfolgsvergütung berechnet. Eine Tranche mit einer rein erfolgsabhängigen Vergütung gibt es für diesen Fonds noch nicht.

Ich persönlich werde weiterhin im Global Internet Leaders investiert bleiben und keine Gelder in den Global Leaders umschichten. Das liegt an meiner eigenen Einschätzung zu Tesla. Ich glaube nicht an die zukünftige Dominanz des Elektroautobauers und halte die derzeitige Bewertung für überzogen. Da es sich um ein zentrales Investment handelt, kommt der Fonds für mich daher momentan leider nicht infrage.

Florian Hainzl besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von NVIDIA, Sea Limited und Tesla und empfiehlt Farfetch Limited.

