Jamie Foxx und GREY GOOSE® präsentieren OFF SCRIPT

Der mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspieler spricht in OFFSCRIPT mit Hollywoods beliebtesten Akteuren, um in dieser GREYGOOSE-Produktion die kultverdächtigen Filmmomente zu feiern, die ihreErfolge geprägt haben.Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - GREY GOOSE Wodka gab heutedie Lancierung von OFF SCRIPT bekannt, einer neuen neunteiligendigitalen Serie mit Oscar-Gewinner Jamie Foxx als Gastgeber. In Szenegesetzt in einem speziell gebauten und luxuriös ausgestattetenTrailer folgt diese Serie Foxx dabei, wie er vom "Skript abweicht"und persönliche Gespräche mit hochkarätigen Talenten führt, darunterJeremy Renner, Vince Vaughn, Denzel Washington und Gabrielle Union.In jeder Episode werden Foxx und sein jeweiliger Gast sich aufunkonventionelle und spontane Weise über dessen Leben und dieikonischen Filme unterhalten, die dessen Karriere mitgeformt haben."Ich bin begeistert, mit dem fantastischen Produktionsteam von OFFSCRIPT zusammenzuarbeiten. Und ich bin sehr gespannt, in interessanteGespräche über Filme mit einigen meiner Kollegen in derEntertainmentbranche einzutauchen, für die ich den größten Respekthege", sagte Jamie Foxx. "Was ich am meisten an dieser Serie liebe,ist, dass sie bei den Zuschauern ein Gefühl der Inspirationhinterlassen wird, aufgrund der persönlichen Geschichten unsererGäste und der Filme, durch die sie beeinflusst wurden."OFF SCRIPT bietet einen seltenen Einblick in das faszinierendeLeben und in die brillante Vorstellungskraft einiger der größtenNamen in der Filmindustrie. Dank der einfühlsamen Interviewgestaltungvon Foxx kann das Publikum ein tiefgehendes Verständnis über diekreativen Durchbrüche und Einflüsse seiner beliebtestenSchauspielkünstler gewinnen."Jamie Foxx ist einer der strahlendsten Sterne in der Filmbrancheund zeichnet sich durch ein mitreißendes Charisma und einen Charmeaus, der die Herzen aller Zuschauer von OFF SCRIPT einnehmen wird",sagte Yann Marois, Senior Vice President von GREY GOOSE Wodka. "GREYGOOSE hat eine lange Geschichte, in der das Unternehmen den Filmunterstützt und so großartige Geschichten zum Leben erweckt hat, undwir freuen uns sehr darauf, diesen spannenden neuen Weg desGeschichtenerzählens mit Jamie fortzuführen."OFF SCRIPT repräsentiert den nächsten Schritt in einemkontinuierlich wachsenden Trend von kultverdächtigen Marken, die zumErschaffer von Werken werden. GREY GOOSE hat diese Arena zuerst mitder Hitserie "Iconoclasts" betreten, die in Partnerschaft mit demSundance Channel umgesetzt wurde. Mit OFF SCRIPT übernimmt GREY GOOSEeine wirkliche Produktionsrolle mit vollständiger Kontrolle über dieEntstehung und Ausführung der Serie. Als natürliche Weiterentwicklungdes langjährigen Engagements der Marke zur Unterstützung vonKultfilmen ist OFF SCRIPT eine innovative digitale Serie, die auf dieKonsumenten an dem Ort zugeht, wo sie Inhalte ansehen. Die Serie wirdkulturell relevante Gespräche fördern, die das Publikum durch Themenin den Bann schlagen, die einen universellen Zugang bieten.Produziert wird die Show von GREY GOOSE (Iconoclasts) inZusammenarbeit mit JASH, einem Unternehmen der Group Nine (JimmyKimmel Live!, Late Show mit David Letterman), und The SunshineCompany (Gucci Chime for Change, Balmain Wonderlabs). OFF SCRIPT wirdausschließlich digital verbreitet über Oath-Plattformen wie HuffPost,Yahoo Entertainment und AOL.com sowie über soziale Plattformen durchGroup Nine (Thrillist/NowThis). Zuschauer können die Serie OFF SCRIPTauch auf www.greygooseoffscript.com ansehen. Group Nine Media hatJASH im November 2017 übernommen. Foxx wird von CAA, LBIEntertainment und Ziffren Brittenham vertreten.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte angreygoose@nikecomm.comInformationen zu GREY GOOSE WodkaBei jedem Aspekt der Herstellung von GREY GOOSE® liegt der Fokusdarauf, einen Wodka unerreichter Qualität zu erzielen. DieHerstellung von GREY GOOSE beginnt mit den allerbesten Zutaten ausFrankreich - milder Winter-Weizen aus der französischenPicardie-Region, auch als "le grenier à blé" (der BrotkorbFrankreichs) bekannt, und Quellwasser aus Gensac-La-Pallue, das aufnatürlich Weise durch Kalkstein gefiltert ist. Ein einzigartigesDestillationsverfahren bringt die natürlichen exzellentenEigenschaften dieser Ingredienzen voll zur Geltung.Vom Anbau bis zur Abfüllung sorgt die Fachkompetenz des GREY GOOSEKellermeisters, François Thibault, für die unübertroffene Weichheitund den herausragenden Geschmack des Wodkas für den Gaumen vonGenießern. Zur Produktpalette von GREY GOOSE gehören GREY GOOSE®Wodka, GREY GOOSE® Interpreted by Ducasse, GREY GOOSE® La Poire, GREYGOOSE® L'Orange und GREY GOOSE® Le Citron Aromatisierte Wodkas, GREYGOOSE® VX Spirit Drink. www.greygoose.comDie Wodkamarke GREY GOOSE ist Teil des Portfolios von BacardiLimited, mit Unternehmenszentrale in Hamilton, Bermuda. BacardiLimited ist der Unternehmensgruppe Bacardi zugeordnet, zu der auchBacardi International Limited zählt.TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.©2018. GREY GOOSE, DAS GEESE-EMBLEM UND DEREN HANDELSAUFMACHUNGENSIND HANDELSMARKEN. ALLE ANDEREN MARKEN SIND HANDELSMARKEN IHRERJEWEILIGEN BESITZER. WODKA ALKOHOLGEHALT 40 VOL.-%; AROMATISIERTEWODKAS ALKOHOLGEHALT 40 VOL.-%, DESTILLIERT AUS FRANZÖSISCHEM WEIZEN;WODKA MIT EINEM HAUCH VON COGNAC - ALKOHOLGEHALT 40 VOL.-%, SPIRITDRINK 95 % WODKA UND 5 % COGNAC.Elaine Fintel646-654-3434efintel@nikecomm.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/686956/GREY_GOOSE_Jamie_Foxx_Off_Script.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/686957/GREY_GOOSE_Jamie_Foxx_Off_Script_Trailer.mp4Original-Content von: GREY GOOSE, übermittelt durch news aktuell