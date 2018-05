James Rodriguez wird gemeinsam mit SelfSell Kryptowährung lancieren

Singapur (ots/PRNewswire) - James Rodriguez, der Gewinner desGoldenen Schuhs bei der Fußball-WM 2014, gab heute auf seinerSocial-Media-Plattform die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit derBlockchain-basierten Startup-Plattform SelfSell bekannt. Im Rahmendieser Vereinbarung wird er seine eigene Kryptowährung als neuesInstrument lancieren, um die Werte seiner Marke widerzuspiegeln undintensivere Fanbeziehungen aufzubauen.Laut der Ankündigung des kolumbianischen Stars von Real Madrid undBayern München wird der "JR10 Token", der nach ihm benannt ist, ab27. Mai für den Vorverkauf über die SelfSell App zur Verfügungstehen. Das macht ihn zum ersten internationalen Fußballspieler imaktiven Einsatz, der durch einen eigenen Wert in Kryptowährung in derBlockchain-Welt Fuß fassen wird.Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Rodriguezfür die Fußball-WM 2018 vorbereitet und darauf hofft, die Erfolge alsTorschütze von vier Jahren zu wiederholen. James Rodriguez rechnet esseinen Unterstützern an, dass er in seiner Profikarriere eine soherausragende Entwicklung machen konnte. Im Gegenzug hat er den "JR10Token" gemeinsam mit SelfSell als Geschenk an seine Fans geschaffen,um eine engere Fangemeinde zu fördern und sich mehr Möglichkeiten zurInteraktion mit Unterstützern zu erschließen.Der SelfSell-Gründer Herr Li Yuan ist davon überzeugt, dass imBlockchain-Ökosystem, das er als eine Community zur Förderung desTeilens beschreibt, jeder sowohl ein Erschaffer als auch einNutznießer der Werte sein kann.Li Yuan sagte ebenfalls, dass sich der Fußballstar durch dieEinführung der Kryptowährung auch in einer Vielfalt von Aktivitätenstärker einbringen könne, die sich positiv auf seinen Markenwertauswirken werden. Dazu gehören beispielsweise die Interaktion mit denFans und die Tatsache, dass die Währung auch in verschiedenenSzenarien genutzt werden kann, von denen Sponsoren, die Medien,Fußballvereine und andere relevante Beteiligte profitieren. Darüberhinaus kann die Kryptowährung zu einem Wachstumsmotor für denglobalen Fußballmarkt werden.Für weitere Informationen über SelfSell besuchen Sie bittehttps://selfsell.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694701/1.jpgPressekontakt:Shen Li+86-158-1104-4439lishen@selfsell.comOriginal-Content von: SelfSell, übermittelt durch news aktuell