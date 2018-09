James Rodriguez schreibt Geschichte durch die Lancierung von JR10 Token auf SelfDax

Singapur (ots/PRNewswire) - Am 27. September lancierte derFootball-Superstar James Rodriguez offiziell seine persönlichedigitale Währung JR10 Token auf SelfDax (www.selfdax.com), eineHandelsplattform des Blockchain-Unternehmens SelfSell (SSC).Dies bedeutet nicht nur, dass nun mehr Fans JR10 Token besitzenkönnen, sondern auch, dass James Rodriguez die erste Person auf derWelt ist, die mit persönlichen digitalen Beständen handelt und inUmlauf bringt. Erneut wurde Geschichte geschrieben, und eine neue Ärader Digitalisierung von persönlichen Werten hat begonnen.JR10 Token ist eine persönliche Kryptowährung, die von JamesRodriguez über die SelfSell-Plattform lanciert wurde. Durch dieEmission von JR10 Token kann James Rodriquez schlussendlich seinepersönliche Marke und seinen Wert digitalisieren. Damit hat JamesRodriguez eine neue Verbindung zwischen sich und seinen Fansgeschaffen. Durch den Aufbau einer großen Fan-Basis sowie einerumfassenden Palette an Nutzungsszenarien genießen die Nutzer einpraktisches und brillantes Erlebnis in der digitalen Fan-Wirtschaft.Fans, die JR10 Token besitzen, können diese bald dafür einsetzen,um an Auktionen von persönlichen Gegenständen von James Rodriguezteilzunehmen und seine wertvollen persönlichen Gegenstände wie seinTrikot und seine Schuhe, die er an Spielen getragen hat, zu kaufen.Die Kryptowährung kann ebenfalls dazu verwendet werden, um Tickets zukaufen und Zugang zu Treffen vor Ort mit James Rodriguez zu erhalten.Fans haben ebenfalls Anspruch darauf, Souvenirs von James Rodriguezin limitierter Auflage, individuelle Fanartikel, die mit demJR10-Zeichen versehen sind, digitale Preise usw. zu kaufen. DieErweiterung der JR10-Roken-Nutzungsszenarien befindet sich inEntwicklung durch SelfSell, beispielsweise soll ein Ökosystem für dieweltweiten Fans von James Rodriguez aufgebaut werden, damit diese vonmehr Rechten und Preisen via JR10 Token profitieren können.Durch die offizielle Handelseröffnung von JR10 Token auf SelfDaxist James Rodriguez nicht nur zum Pionier im Blockchain-Bereichgeworden, sondern auch zur ersten Person, die persönliche digitaleBestände in Umlauf gebracht hat. Gleichzeitig wurde dadurch auchmehreren zehn Millionen von Fans auf der ganzen Welt eine Freudegemacht, indem sie JR10 Token besitzen und einsetzen können, wodurchsich wiederum mehr Fans an der Nutzung von JR10 Token beteiligenkönnen.Zu erwähnen ist ebenfalls, dass SelfDax, die Plattform, auf derJR10 Token lanciert werden, die weltweit erste Plattform für denHandel von persönlichen digitalen Beständen ist. Auf SelfDax könnendie Nutzer zwischen JR10 Token und SSC, der Kryptowährung derPlattform, handeln.SelfDax ist die Handelsplattform des Blockchain-UnternehmensSelfSell (SSC), die sich auf persönliche digitale Beständekonzentriert. Die Marke SelfSell (SSC) hat ein vertikales Ökosystemfür die Digitalisierung von persönlichen Werten aufgebaut, dessenKern aus dem Hauptnetzwerk (Hauptkette) sowie der Wallet-,Investitions- und Finanzierungsplattform und -börse besteht. SelfSellplant, in der Zukunft mehr persönliche digitale Bestände einzuführen,die auf persönlichen Werten basieren, um dabei zu helfen, Träume zuerfüllen. Die Nutzer können diese Bestände halten und mit diesenhandeln, um Investitionen und den Verbrauch zu steuern, was ebenfallsden Aufstieg einer neuen Ära einer persönlichen digitalen Wirtschaftankündigt. Es wird erwartet, dass weitere Investoren undBeteiligungsgesellschaften positive Interaktionen durch die vonSelfSell aufgebaute Plattform erreichen, wodurch die Digitalisierungvon persönlichen Werten und die Maximierung von sozialen Wertengleichzeitig erreicht werden können.Pressekontakt:Dongxue Yin+86-13552758386yindongxue@selfsell.comOriginal-Content von: SelfSell, übermittelt durch news aktuell