James River: Was steht jetzt noch aus?

Für die Aktie James River stehen per 18.03.2020, 08:47 Uhr 35.69 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. James River zählt zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Wie James River derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der James River ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die James River-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,8, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,67, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,89 ist die Aktie von James River auf Basis der heutigen Notierungen 44 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (42,37) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für die James River sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die James River. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 47 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 30,92 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 35,9 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".