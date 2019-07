James Hardie Industries: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

An der Börse New York notiert die Aktie James Hardie Industries am 18.07.2019, 11:04 Uhr, mit dem Kurs von 13.18 USD. Die Aktie der James Hardie Industries wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der James Hardie Industries liegt bei 52,38, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die James Hardie Industries bewegt sich bei 50.35. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. James Hardie Industries liegt mit einer Dividendenrendite von 3,94 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Baumaterialien"-Branche hat einen Wert von 2,66, wodurch sich eine Differenz von +1.28 Prozent zur James Hardie Industries-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der James Hardie Industries beläuft sich mittlerweile auf 12,58 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 13,11 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4.21 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 12,98 USD. Somit ist die Aktie mit +1 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".