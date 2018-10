James Cropper: Anleger aufgepasst!

Am 12.10.2018 ging die Aktie James Cropper an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 1305 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Papierprodukte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der James Cropper als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1700 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 30,27 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1305 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der James Cropper-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1531,28 GBP. Der letzte Schlusskurs (1305 GBP) weicht somit -14,78 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (1473,4 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,43 Prozent Abweichung). Die James Cropper-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die James Cropper-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von James Cropper investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,03 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Forest & Paper Products einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,62 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.