Baden-Baden (ots) -Der britische Musiker James Blunt packt in der "SWR3 Morningshow"seine Version des Unfalls aus, bei dem sich sein guter Freund undKollege Ed Sheeran eine Narbe im Gesicht zugezogen hat: "Er schnittsich mit einem kleinen Taschenmesser selbst ins Gesicht, als erbetrunken war. Ich rettete sein Leben, weil ich sein Gesicht genähthabe." Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Und danach versucht erdaraus eine interessante Story zu machen - eine wirklich lächerliche.Er muss verzweifelt sein."Die "SWR3 Morningshow"-Moderatoren Zeus und Wirbitzky sprachen mitJames Blunt über ein Interview mit Ed Sheeran in der "Norton GrahamShow" auf BBC One Anfang der Woche. Gefragt nach dem Schmiss aufseiner rechten Wange, mit dem er im Herbst 2016 erstmals zu sehenwar, scherzte Sheeran, dass dieser ihm von James Blunt zugefügtwurde, der versucht haben soll, so "seine Pop-Karriere zurück zubekommen". Zuvor war das Gerücht kursiert, eine britische Prinzessinwollte Blunt auf einer feucht-fröhlichen Party in der Royal Lodge inWindsor zum Ritter schlagen und habe dabei den danebenstehenden EdSheeran verletzt.Interview mit James Blunt in der "SWR3 Morningshow" und aufSWR3.de Am 27.1.2017 wird die Popwelle das Interview mit James Bluntim Laufe der "SWR3 Morning-Show" ab 5 Uhr ausstrahlen. Seine neueSingle "Love me better" wird ebenfalls in der Sendung vorgestellt.Das Video-Interview mit James Blunt wird morgen (27.1.2017) bereitsab 0:01 Uhr auf SWR3.de zu sehen sein.Zitat frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3.Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation und www.SWR3.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929-22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell