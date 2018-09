Jamendo lanciert ein neues Background-Musikangebot für Streamer überall

Luxemburg (ots/PRNewswire) -Die unabhängige Musikplattform, Jamendo(https://licensing.jamendo.com/de), hat ein brandneuessubscription-basiertes Angebot veröffentlicht, das für dasMusik-Broadcasting während Video-Livestream-Session entworfen wurdeund primär auf Gamer zugeschnitten ist.Entworfen, um es Streamern zu ermöglichen, ihre Live-Videos miteinem breiten Spektrum hochqualitativer, gebührenfreier Musik zuverbessern, entfernt das neue Livestreaming-Angebot (https://licensing.jamendo.com/de/livestream/gaming?source=index_index) von Jamendodie Schwierigkeiten, vor denen Vlogger im Licht von Gesetzen zuUrheberrechtsverletzung stehen.Da der Schlüssel zum Erfolg in dieser stark umkämpften Arena vonhochqualitativem Content abhängig ist, ist Background-Musik eineessentielle Komponente - essentiell, aber bei falscher Verwendungmühsam. Im Falle einer Urheberrechtsverletzung kann ein Video von derHost-Plattform stummgeschaltet oder heruntergenommen werden, was zueinem Verlust von User-Engagement und logischerweise weniger Zeit,die zum Erschaffen eines Streams aufgewendet wird, führt.Jamendo (https://licensing.jamendo.com/de/) hat dieses neuesubscription-basierte Angebot füf Vlogger und Streamerveröffentlicht, das ihnen Zugang zu fast 30 Auswahlen kuratierter,gebührenfreien Musik-Genres (Dubstep, Trap, Epic, Metal und vielenweiteren) verschafft, handverlesen und regelmäßig von Musikexpertenaktualisiert, ohne Werbung."Eines der Hauptziele von Jamendo(https://licensing.jamendo.com/de/) ist es, Schaffende darin zuunterstützen, ihre Geschichten zu teilen und unabhängigenMusik-Künstlern gleichzeitig dabei zu helfen, neue Einnahmequellen zuerschließen. Bei diesem Produkt geht es einzig und allein darum, dassSchaffende Schaffenden helfen", erklärt Emmanuel Donati,Geschäftsführer von Jamendo.Tatsächlich geht ein fairer Anteil der Abonnentenerlöse direkt anunabhängige Musik-Künstler. Das liegt in der DNA von Jamendo, da sieimmer daran gearbeitet haben, unabhängigen Künstlern neue Quellen fürEinkünfte und Publicity zu bieten. Daher hilfst du unabhängigenKünstlern beim Wachsen, indem du Musik von Jamendo broatcastest.Um mehr über Jamendo und ihre brandneuesLivestreaming-Musikangebot zu erfahren, hier klicken!(https://licensing.jamendo.com/de/)Über Jamendo (https://licensing.jamendo.com/de/)Jamendo ist eine der größten onlien Plattformen für unabhängigeMusik. Es bietet gratis Musik zur privaten Unterhaltung undverschiedene Lizenzen für Projekte und Unternehmen. Jamendounterstützt unabhängige Künstler mit einer internationalen Plattformzum Vertrieb Ihrer Musik.Pressekontakt:Simona Zecasimona@jamendo.com+352-691-25-22-23Original-Content von: Jamendo, übermittelt durch news aktuell