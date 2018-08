Jamal Qaiser: Die Wahrheit über Nordkorea

Berlin (ots) - Neues Buch "Mein Atomknopf ist größer" von JamalQaiserISBN-10: 3947818017, ISBN-13: 978-3947818013In den westlichen Medien wird der nordkoreanische RegierungschefKim Jong-un wahlweise als dümmlich, dicklich oder beides dargestellt- auf jeden Fall aber als brandgefährlich. In seinem jüngsten Buch"Mein Atomknopf ist größer" geht Jamal Qaiser den Fragen nach, wietickt Kim Jong-un wirklich, wie gefährlich ist sein Regimetatsächlich und vor allem: Ist Nordkorea de facto gefährlicher alsdie USA? Die Recherchen des Autors weisen nach, dass die realeBedrohung der Welt durch die USA um ein Vielfaches größer ist alsdurch Nordkorea. Das gilt übrigens nicht erst, seit mit Donald Trumpein Mann an der Spitze der weltgrößten Atommacht steht, den selbstwestliche Medien als ebenso "verrückt" wie Kim Jong-un einstufen.Von den acht Staaten, die über Atomwaffen verfügen, ist Nordkoreadas einzige Land, das seit 1953 - dem Ende des Koreakrieges - inkeinen militärischen Konflikt verwickelt war. Faktisch ist Nordkoreadamit die friedlichste Atommacht der Welt. Damit sollen die bekanntgewordenen Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea keinesfallskleingeredet werden. Sie sind ebenso zu ächten wie die Verletzungender Menschenrechte in den 160 weiteren Ländern, die AmnestyInternational festgestellt hat.Die Bevölkerung in der westlichen Welt weiß wenig über Nordkorea,nicht zuletzt, weil die Medien häufig über den "verrückten Diktator"berichten, aber kaum mit Fakten über das Land aufwarten. Wer weißschon, dass die Bevölkerung Nordkoreas allen Entbehrungen durchjahrzehntelange Sanktionen zum Trotz weit überdurchschnittlichgebildet ist. Die Alphabetisierungsrate liegt bei 99,9 Prozent, unddamit beispielsweise vor Ländern wie Italien, Ungarn, Spanien oderKroatien. Wer macht sich bewusst, das Korea zu dem Zeitpunkt, als dieamerikanischen B29-Bomber ihre Atombomben über Hiroshima und Nagasakiabwarfen und damit eine Viertel Million Menschen mit einem Schlagtöteten, als japanisches Protektorat unmittelbar betroffen war. Wemist es klar, dass die Spaltung Koreas eine Folge des Kalten Kriegeszwischen den USA und Russland ist und zugleich für das Versagen derVereinten Nationen steht, denen es nach dem Rückzug der Supermächtenicht gelungen war, das Land zu einigen.Mit seinen klugen Gedanken will Jamal Qaiser darauf drängen, den"Nordkoreakonflikt" nicht den beiden Hitzköpfen Kim Jong-un undDonald Trump allein zu überlassen und damit eine mögliche Eskalationbis zum Dritten Weltkrieg in Kauf zu nehmen. Machen wir uns nichtsvor: Die Macht des US-Präsidenten ist im Unterschied zumnordkoreanischen Regierungschef zwar demokratisch legitimiert; dasändert jedoch nichts daran, dass Trump den "größeren Atomknopf" mitca. 7000 Atomköpfen hat, während Kim Jong-un geschätzt 10 bis 20Atomköpfe befehligt. Die faktische Überlegung der USA und derVergleich der psychischen Struktur der beiden Oberbefehlshaber lässtTrump eindeutig als den mit Abstand größeren Risikofaktor für denWeltfrieden erscheinen.Angesichts dieser Faktenlage zeigt der Autor einen gangbaren Wegauf, den Konflikt schrittweise zu lösen, die USA von einemMilitärschlag gegen Nordkorea abzubringen und Korea als geeintes Landin die Staatengemeinschaft aufzunehmen. Die WiedervereinigungDeutschlands steht beispielhaft dafür, dass solche Gedankenspieleschneller Realität annehmen können, als es manch ein politischerBeobachter für möglich hält.Der Autor Jamal Qaiser ist als Commissioner for UN Affairs imDiplomatic Council engagiert, einem globalen Think Tank, der dieVereinten Nationen berät. In dieser Funktion nimmt er regelmäßig anUNO-Sitzungen in New York, Wien und Genf teil. In seinenleidenschaftlichen Reden vor der UNO und auf vielen internationalenKonferenzen geht es stets um Krieg und Frieden und die allesentscheidende Frage, wie sich Frieden herbeiführen und sichern lässt.Mit derselben Leidenschaft hat er sein zweites Werk "Mein Atomknopfist größer" verfasst. Es bringt die Wahrheit über Kim Jong-unsNordkorea und das wahre Verhältnis zum Trump'schen Amerika ans Lichtder Welt.Das Werk ist bei DC Publishing erschienen, dem Verlag desDiplomatic Council (DC). 'Als Autoren nimmt Verlagsleiter MarkusMiksch ausschließlich Mitglieder aus dem Diplomatic Council auf, diesich in der "Denkfabrik" bereits durch substanzielle Beiträge einenNamen gemacht haben. Zum Kreis der Mitglieder gehörenStaatspräsidenten, Diplomaten, Unternehmer, Führungskräfte aus derWirtschaft und Persönlichkeiten aus der Gesellschaft. Sie alle
verbindet die feste Überzeugung, dass eine prosperierende Wirtschaft,
die den Menschen Wohlstand beschert, maßgeblich zur internationalenVölkerverständigung und zum Frieden überall auf der Welt beiträgt.