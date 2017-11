Leipzig (ots) -"Fakt ist...!" aus Erfurt"Jamaika gescheitert - Ein Glücksfall für den Osten?"Montag, 27.11.2017, 22.05 Uhr, MDR-Fernsehen"Die Jamaika-Konstellation war eine typisch westdeutscheKonstellation. In den Sondierungsgesprächen wurde kein Problem-Gefühlfür den Osten entwickelt", kritisiert die Geschäftsführerin dersächsischen SPD, die Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe. Aber auchdie Westkollegen in ihrer Partei wüssten nicht, wie der Osten ticktund warum sich hier viele als Menschen zweiter Klasse fühlen. In diegleiche Kerbe schlägt der Zeit-Autor Christoph Dieckmann: "AlleAnalysen dieses Landes sind West-Analysen, die dann einfach alsgesamtdeutsches Empfinden ausgegeben werden. Die Meinungsmachersitzen im Westen." Trotzdem ist der Meinungsforscher Hermann Binkertder Auffassung, dass gerade der Osten als Seismograf für ganzDeutschland gelten kann: "Wer die Stimmung im Osten beobachtet, kannerspüren, wie sie in ganz Deutschland werden wird." Durch dasScheitern der so genannten "Jamaika-Sondierungsgespräche" sieht dieBundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, "eine Chance für sozialeMehrheiten links von Merkel". Ihre Partei scheue Neuwahlen nicht. ImFalle einer Minderheitsregierung sieht sie die große Chance, dassalle Parteien ganz transparent machen müssten, wer warum wofürstimmt. Frauke Petry ist für eine Minderheitsregierung, weil dadurch"Bewegung in den politischen Alltag kommt." Sie glaubt, dass ihrealten Parteikollegen zu früh jubeln, falls es zu Neuwahlen kommensollte. Dass die AfD dann mehr Stimmen bekommen würde, sieht sienämlich nicht.Welche Chancen für Ostdeutschland liegen im Scheitern derSchwarz-Gelb-Grünen Regierungspläne? Wie kann es gelingen, inzukünftigen Konstellationen drängende Themen der ostdeutschenBevölkerung stärker in den Focus zu rücken? Wer kann von Neuwahlenprofitieren? Wer gewinnt bei einer Minderheitsregierung Vertrauenzurück? Wie bewerten die Wähler die gesamte Situation?Um diese und andere Fragen - auch live aus dem Publikum - geht esbei "Fakt ist...!" aus Erfurt am Montag, 27. November, um 22.05 Uhrim MDR-Fernsehen. Durch die Sendung führen Dr. Andreas Menzel undLars Sänger.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Gisa Kotzan,Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Gisa.Kotzan@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell