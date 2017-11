"Jamaika" einigt sich beim Thema Landwirtschaft

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In Berlin haben CDU, CSU, FDP und Grüne bei den Themen Landwirtschaft, Verbraucher, Ernährung, ländlicher Raum eine weitestgehende Einigung erzielt. "Hier sind wir beieinander", sagte CDU-Vize Julia Klöckner am Samstagabend. Auch im Ressort Wirtschaft sollen die Unterhändler deutlich weitergekommen sein.

Nur ein kleiner Punkt beim Thema "Entbürokratisierung" sei noch offen, sagte Thomas Strobl, ebenfalls CDU-Vize. Streit gibt es dem Vernehmen nach weiterhin beim Thema Migration. Gegen 18 Uhr wurden die Sondierungsverhandlungen am Samstagabend beendet, am Sonntag sollen sie fortgesetzt werden. Bis 18 Uhr am Sonntagabend soll entschieden werden, ob die vier Parteien Koalitionsgespräche aufnehmen.

