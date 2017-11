Jamaika-Sondierungen: Kauder weiter optimistisch

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Auch nach der Verlängerung der Jamaika-Sondierungen glaubt Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) weiter an ein positives Ergebnis. "Ich bin optimistisch, wenngleich ich auch weiß, wie schwer die Aufgabe ist", sagte Kauder am Freitag in Berlin. Allerdings mahnte er alle Verhandlungspartner, zügig zu einem Ergebnis zu kommen.

Er glaube, "dass jetzt an diesem Wochenende die Sondierungen beendet werden müssen", sagte der CDU-Politiker. "Wir sind jetzt vier Wochen miteinander unterwegs in den Sondierungen." Jeder müsse sich ein Stück bewegen, um zu einem Ergebnis zu kommen.

