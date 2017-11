Jamaika-Chefunterhändler zusammengetroffen

BERLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der Sondierungen über eine Jamaika-Koalition sind am Montagabend die Chef-Unterhändler von Union, Grünen und FDP in Berlin zusammengekommen.



An dem Spitzentreffen im Kanzleramt nahmen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer teil, das Grünen-Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sowie FDP-Chef Christian Lindner und dessen Vize Wolfgang Kubicki.

Die Runde wollte eine Basis für die heiße Phase der Beratungen schaffen, in die man an diesem Dienstag bei den Fachthemen einsteigen will. Dabei sollen dem Vernehmen nach die Ergebnisse der ersten zweiwöchigen Sondierungen gewichtet und Prioritäten festgelegt werden. Angestrebt werden bis Mitte November konkretere Ergebnisse zu zentralen Themen, damit die vier Parteien über die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen entscheiden können./rm/bk/hoe/DP/he