Jakob Augstein: „Der Brexit wird den Briten schaden – nicht aber Boris Johnson und seinen Kumpels aus den Elite-Universitäten!“

Jakob Augstein von "der Freitag": "Wir sind eher Links. Links ist auf der Seite der Schwachen zu sein. Das ist heutzutage gar nicht so einfach, weil es hier große Konflikte gibt. Die Schwachen sind die, die Angst vor Migranten haben, aber auch Migranten sind schwach." Thema Wahlen in Brandenburg und Sachsen: vier Gründe warum die AfD so stark wurde. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung