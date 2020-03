Der Jahrhundertwein übertrifft alle Erwartungen (FOTO)

Durbach, Baden (ots) - Im vergangenen Jahr feierte das SchwarzwaldweingutAndreas Männle in Durbach (Baden) das hundertjährige Bestehen. Dort, direkt ander badischen Weinstraße, entstehen seit dem Jahr 1919 sortentypische Weine mitausgeprägtem Charakter. Die natürlichen Voraussetzungen dafür sind exzellent,denn hier treffen die besten Klimabedingungen Deutschlands auf besondereSonnensteillagen, einzigartige Terroirs und auf Winzer mit einer unbändigenLeidenschaft für Genussvolles.Diese überragende Qualität belegt eine überwältigende Anzahl nationaler undinternationaler Prämierungen und renommierter Auszeichnungen alleine imJubiläumsjahr 2019: Der DLG Bundesehrenpreis (die höchste Auszeichnung derdeutschen Weinwirtschaft), 10faches Gold bei der DLG Bundesweinprämierung, AWCWeltmeister und Vizeweltmeister in Wien, der Landesehrenpreis und viele weitereTitel und Medaillen.100. JahrgangDer 19er Jubiläumsjahrgang ist der hundertste Jahrgang in der Geschichte desWeinguts und damit ein ganz Besonderer: Der Jahrhundertwein. Und wie es scheintwerden die hohen Erwartungen an diesen besonderen Tropfen sogar nochübertroffen. Zum zweiten Mal infolge war der Sommer extrem sonnenreich undtrocken. Deshalb verbesserte das Weingut im letzten Frühjahr den Humusgehaltseiner Böden, um den Nährstoffgehalt und die Wasserspeicherkapazität in denkargen Granitverwitterungsböden weiter zu erhöhen, unterstützt durch diegezielte Bewässerung einiger Parzellen. "Trotz einiger Wetterkapriolen erwartenwir einen außergewöhnlichen Jahrgang, der in der Spitze eine bessere Qualitätliefern wird als der Jahrgang 2018", sind sich Maria und Thomas Männle einig.Sie führen das Weingut in vierter Generation."Der neue Jahrgang und die ersten Sorten Rivaner, Riesling, Weißburgunder undGrauburgunder gehen in den kommenden Wochen auf die Flasche" freut sichKellermeister Christian Idlhauser (bester Kellermeister Badens). Ab Ende Märzist der Jahrhundertwein im ausgewählten Fachhandel und Lebensmitteleinzelhandelerhältlich.Pressekontakt:Schwarzwaldweingut Andreas MännleHeimbach 12DE 77770 DurbachTelefon 0781 414 86Fax 0781 429 81E-Mail presse@schwarzwaldweingut.dewww.schwarzwaldweingut.deAnsprechpartner: Thomas Männle, Maria MännleWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142142/4542341OTS: Schwarzwaldweingut Andreas MännleOriginal-Content von: Schwarzwaldweingut Andreas Männle, übermittelt durch news aktuell