Frankfurt (ots) -Am vergangenen Donnerstag überreichte Moritz Jaeschke,Geschäftsführer der Jahrhunderthalle Frankfurt, den ersten"Durchstarter" an Profiler Suzanne Grieger-Langer. Der "Durchstarter"ist der neue Award, der ab sofort herausragende KünstlerInnen ehrt,die den Sprung von der CLUB-Bühne der Jahrhunderthalle hoch in dengroßen Kuppelsaal geschafft haben.Welcher Künstler träumt nicht davon? Von der kleinen Club-Bühneirgendwann den Sprung in die großen Hallen zu schaffen. Einigengelingt dies im Laufe ihrer Karriere, den Wenigsten jedoch gelingt esim Laufe von nur einem halben Jahr. Zu Letzteren kann sich ProfilerSuzanne Grieger-Langer zählen. Die berühmteste ProfilerinDeutschlands startete ihr erstes Bühnenprogramm zu ihrem Buch "Coolim Kreuzfeuer - Schlammschlachten, Cybermobbing und Rufmordkampagnensouverän überstehen", im Oktober letzten Jahres im Club derJahrhunderthalle Frankfurt.Die Show zu ihrem Buch "Cool im Kreuzfeuer" handelt von ihrereigenen, wahren Geschichte. Suzanne Grieger-Langer entschlüsselt liveden Code des Rufmordes, benennt die Aggressoren und verrät, wie mansich vor ihnen schützen kann. Mit Humor und feingeistiger Realsatire,aber auch voller Emotion schildert sie, wie Menschen, denen man nieim Leben persönlich begegnet ist, sich aufmachen, das eigene Leben zuzerstören.Kaum war die Veranstaltung im Verkauf, gab es schon keine Ticketsmehr für die über 400 Sitzplätze. Kurzerhand buchten die Veranstaltervon Konzertbüro Augsburg und der S-Promotion Event GmbH einenAnschlusstermin für April 2019 - direkt im großen Kuppelsaal. Somitist Profiler Suzanne Grieger-Langer die erste Künstlerin, die denSprung vom Club in den Kuppelsaal geschafft hat. Ein sensationellerErfolg für eine nicht minder sensationelle Frau. Um diesen Erfolg zukrönen, überreichte Moritz Jaeschke, Geschäftsführer derJahrhunderthalle Frankfurt, den "Durchstarter" für den geglücktenSprung vom Club in den Saal der Jahrhunderthalle Frankfurt. "Als wirAnfang 2017 den Club eröffneten, hatten wir die Vision, im eigenenHaus eine kleine Spielstätte zu etablieren, auf der sich unteranderem neue Talente ausprobieren können. Das Ziel vielerKünstlerInnen ist es natürlich, vielleicht irgendwann einmal oben,auf der großen, ehrwürdigen Bühne zu stehen, auf der schon die ganzgroßen des Showbiz standen. Suzanne Grieger- Langer ist dieallererste Künstlerin, die genau das bei uns geschafft hat.Eine tolle Frau mit einem absolut spannenden und sehenswertenBühnenprogramm, die den Nerv der Zuschauer trifft und absolutverdient oben, im Kuppelsaal, angekommen ist. Wir freuen uns, ihrunseren ersten "Durchstarter" überreichen zu können. Noch mehrerfreut uns, dass ihr Erfolg auch nachhaltig ist, denn schon am29.03.2020 kann man Profiler Suzanne Grieger-Langer wieder bei uns inder Jahrhunderthalle live erleben. Diesmal natürlich auch wieder aufder großen Bühne im Kuppelsaal." erklärt Jaeschke. SuzanneGrieger-Langer freut sich über die Auszeichnung. "DieJahrhunderthalle Frankfurt gehört zu den Top-Locations inDeutschland. Dass meine erste große Bühnen-Show hier das Licht derWelt erblickt hat und sich so rasend schnell entwickelt hat, dass wirinnerhalb eines Jahres rund 100.000 Menschen begeistern konnten,macht mich stolz und glücklich. Einen besseren Start konnte es nichtgeben."Profiler Suzanne Grieger-LangerSuzanne Grieger-Langer ist die Frontfrau der Grieger-Langer Gruppeund seit rund 25 Jahren erfolgreiche Unternehmerin in einem volatilenMarkt. Suzanne Grieger-Langer ist Wirtschaftsprofiler. Die Erkennungvon persönlichen Potenzialen, aber auch von Betrug, sind ihrtägliches Geschäft. Die von ihr entwickelten Methoden gelten alsMeilenstein der Betrugserkennung. Die Bestseller-Autorin undVortragsrednerin lehrte an verschiedenen Hochschulen und ist auchheute noch als Dozentin und Lehrbeauftragte aktiv. Sie ist gefragteExpertin in der Wirtschaft und in den Medien, wenn es umPersönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Schutz vorUnternehmensrisiken geht. Sie kreiert mentaleSicherheitsarchitekturen für Top-Entscheider und analysiert Gegner inexistentiellen Verhandlungen. Ihr Profiling ist der Schlüssel zu 7Milliarden Menschen. Sie hilft, die Untiefen des Lebens zuumschiffen. Weitere Informationen unter www.profilersuzanne.com.Jahrhunderthalle FrankfurtDas Kultur- und Kongresszentrum Jahrhunderthalle Frankfurt ist mitüber 300 Veranstaltungen und ca. 1.000.000 Besucher pro Jahr eine derführenden Veranstaltungsstätten im Rhein-Main-Gebiet. Entworfen vonProf. Dr. Friedrich Wilhelm Kraemer wurde der Bau anlässlich des100jährigen Bestehens der Höchst AG im Jahre 1963 eröffnet. DieÜbernahme des Betriebes erfolgte im Jahr 1999 durch die DeutscheEntertainment AG (DEAG) aus Berlin.Die Jahrhunderthalle Frankfurt als Geburtsstätte des Rock 'n' Rollin Deutschland beherbergt seit Eröffnung die größten Künstler ausMusik- und Showbusiness.Neben den Kultur-Großveranstaltungen finden hier auch Firmeneventsjeglicher Art statt. So ist die Jahrhunderthalle Frankfurt eines derdeutschlandweit führenden Häuser im Bereich Hauptversammlungen undFirmenevents. Große Märkte, Messen und Outdoor-Events runden dasVeranstaltungsportfolio des Hauses ab.Im Jahr 2017 eröffneten die Betreiber eine neue Spielstätte imHaus. Der CLUB schafft eine einzigartige Kapazität unter FrankfurterBühnen- mit knapp über 450 Sitzplätzen und 600 Stehplätzen.Pressekontakt:Kultur- und Kongresszentrum Jahrhunderthalle GmbHPfaffenwiese 30165929 Frankfurt am MainTel.: 069-3601-236Leiterin Kommunikation: Ellen Giersberge.giersberg@jahrhunderthalle.comTel.: 069-3601-276Fax: 069-3601-222Geschäftsführer: Ursel Ottersberg & Arndt Moritz JaeschkeSitz der Gesellschaft: Frankfurt am MainHandelsregister: Frankfurt HRB 46648Original-Content von: Suzanne Grieger-Langer - Speaker & Profiler, übermittelt durch news aktuell