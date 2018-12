Jahreswechsel nutzen: Wege zur inneren Stärke (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Wenn wir nach den Feiertagen zur Ruhe kommen, lassen wir das JahrRevue passieren. Dann erinnern wir uns an schöne Zeiten, aber auch anschwierige Momente. Können wir lernen, solche Krisen gut zuüberstehen? Petra Terdenge weiß mehr:Sprecherin: Um schwere Zeiten zu bewältigen, ist vor allem innereStärke gefragt. Doch was ist das genau? Eine Frage, auf dieWissenschaftler erste Antworten gefunden haben, sagt Julia Rudorf vonder "Apotheken Umschau":O-Ton Julia Rudorf 16 sec."In der Forschung wird diese Kapazität zur Krisenbewältigung mitdem Wort Resilienz bezeichnet. Was das bedeutet, ist: Unsere Seele,unsere Psyche hat eine Art Immunsystem, die uns befähigt, dass wirdie Krisen durchleben, dass wir sie überleben und nicht daranzerbrechen."Sprecherin: Dieses Immunsystem der Seele kann im Laufe unseresLebens stärker werden. Vor allem, wenn wir bereits in derVergangenheit Krisen überstanden haben:O-Ton Julia Rudorf 18 sec."Krisen haben auch eine positive Seite, wenn sie nichtüberhandnehmen. Wenn man so ungefähr zwei bis vier schwere Krisendurchgestanden hat in seinem Leben, dann funktioniert dasoffensichtlich wie eine Impfung. Sie schützt einen davor, an dernächsten zu zerbrechen."Sprecherin: Zum Glück müssen wir nicht immer mit schweren Krisenfertigwerden. Aber was hilft gegen den alltäglichen Stress?O-Ton Julia Rudorf 21 sec."Eine Sache, die tatsächlich hilft, ist, dass man sich überlegt,'Was macht mir persönlich denn Spaß, wo kann ich mal abschalten undmich nur auf mich selber konzentrieren?'. Das muss nichts Besonderessein, das muss keine Trendsportart sein. Egal, Hauptsache Sie sindbei sich und haben Spaß daran. Das ist wirklich ein guter Schutzgegen den Alltagsstress."Abmoderationsvorschlag:Die ruhigen Tage zum Jahresende eignen sich wunderbar dazu, umPläne für das kommende Jahr zu schmieden, schreibt die "ApothekenUmschau". Nutzen Sie den Jahreswechsel als Auszeit und probieren Sieaus, was Ihr Leben leichter macht.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell