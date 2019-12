Jahreswechsel: Extremer Böller-Nebel durch Feinstaub / Smog in der Silvester-Nacht (FOTO)

Bonn (ots) - Der Wetterbericht für den Jahreswechsel ist auf den ersten Blickgar nicht so schlecht: Trocken, kalt und verbreitet windstill. Doch vor allemaufgrund der Windstille droht in der Silvesternacht die Gefahr von"Böller-Nebel".Das Jahr endet mit Hochdruck"Das Wetter am Silvesterabend wird von einem kräftigen Hoch mit Zentrum überGroßbritannien dominiert. Es bringt ganz Deutschland trockenes Wetter.", weißMatthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher von WetterOnline. "Dabei wird esim Norden windig und frostfrei bleiben, im Rest des Landes hingegen sinken dieTemperaturen bei nur wenig Wind schnell in den frostigen Bereich. Fürs Anstoßenund Raketenzünden empfehlen sich bei Temperaturen von 0 bis minus 4 Grad daherHandschuhe und Mütze.", so Habel.Smog und Nebel durch FeinstaubVon Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern wird es zum Jahreswechsel windstill."Genau dies ist ein Problem!", warnt Habel. "Die bodennahe Kaltluft wird sichinnerhalb von Minuten durch das Feuerwerk mit großen Mengen von Feinstaubanreichern. Vor allem in Flusstälern und in Orten, wo intensiv Feuerwerkabgebrannt wird, bildet sich in kürzester Zeit dichter Nebel. Dabei wird dieSichtweite abrupt auf unter zehn Meter sinken. Dies schränkt nicht nur die Sichtauf das Feuerwerk ein, sondern stellt auch eine Gefahr für den Straßenverkehrdar. Die hohen Feinstaubmengen können zudem gesundheitsschädlich sein, da dernicht vorhandene Wind die Schadstoffe nicht großflächig verbreitet."Aerosole ziehen Feuchtigkeit anDer Rauch der Silvesterböller und Raketen trägt Milliarden feinster Partikel indie Atmosphäre. An diese als primäre Aerosole bezeichneten Staubteilchen docktdie in der Luft enthaltene Feuchtigkeit an. In der Folge kann sich in kürzesterZeit dichter Nebel bilden. Aufgrund der verbreitet vorherrschenden Windstillekann diese Situation bis weit nach Mitternacht andauern. DieFeinstaubkonzentration dürfte in vielen Orten die höchsten Werte des ganzenJahres erreichen.Autobahnsperrungen möglichBesonders extrem war der Nebel zum Jahreswechsel 2014/2015. Damals sank dieSichtweite unter anderem in Hamburg und Köln auf teils unter 5 Meter. Autosfuhren nur noch im Schritttempo durch den "Böller-Nebel", die Fahrer musstenteils von Fußgängern gelotst werden, die sich am Randstreifen der Straßeorientierten. Bei Köln wurden damals sogar Autobahnen gesperrt.Pressekontakt:Matthias HabelDiplom-GeographLeiter Unternehmenskommunikationmatthias.habel@wetteronline.de+49 228 55 937-929Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12322/4478773OTS: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbHOriginal-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell