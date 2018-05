Jahresversammlung der UNO-Flüchtlingshilfe / Rekordergebnis: 24 Millionen Euro für Flüchtlingsprojekte bereitgestellt

Bonn (ots) - Im letzten Jahr erzielte die UNO-Flüchtlingshilfe dasbeste Ergebnis seit Gründung der Organisation vor 38 Jahren:Insgesamt 24 Millionen Euro konnten für weltweite Flüchtlingsprojekteund zusätzliche Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, die auf dieNotlage von Flüchtlingen aufmerksam machen. Der größte Betrag, 21Millionen Euro, ging dabei an die lebensrettende Arbeit desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). DieUNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des UNHCR. Auch inDeutschland war die UNO-Flüchtlingshilfe 2017 aktiv und unterstütztemit insgesamt 1,4 Millionen Euro 70 Flüchtlingsprojekte deutscherTräger.Neben der Vorstellung der letztjährigen Projektförderung undBilanz wurde bei der Mitgliederversammlung auch der Vorstand derUNO-Flüchtlingshilfe neu gewählt. Als Vorsitzender wurde BerndSchlegel im Amt bestätigt, ebenso der bisherige stellvertretendeVorsitzende, Bernhard von Grünberg. Die Geschäftsführerin von ProFamilia NRW, Rita Kühn, kam als weitere stellvertretende Vorsitzendein den Vorstand der UNO-Flüchtlingshilfe.Der Vorsitzende dankte Jörn-Erik Gutheil, der nicht wiederkandidierte, für seine jahrelange Mitarbeit als stellvertretenderVorsitzender des Vereins. So würdigte Bernd Schlegel dessen Einsatzfür Flüchtlinge in der UNO-Flüchtlingshilfe: "Jörn-Erik Gutheil hatdurch sein Engagement vielen Geflüchteten unmittelbare Hilfe zukommenlassen. Durch seine Initiativen hat der Verein die Arbeit des UNHCRnoch intensiver unterstützen können und auch die Projektförderung derUNO-Flüchtlingshilfe für Initiativen in Deutschland auf eine solideBasis gestellt."Als Gastredner unterstrich Dominik Bartsch, der UNHCR-Vertreter inDeutschland, das enge Verhältnis und die konstruktive Zusammenarbeitzwischen dem UNHCR und der UNO-Flüchtlingshilfe, die "weit über dasGeld hinausgeht". Gemeinsames und wichtigstes Ziel beiderOrganisationen sei es, Flüchtlingen auf der ganzen Welt zu helfen.Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228 - 90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell