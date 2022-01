Jahresüberschuss über Prognosewert

Ludwigsburg (ots) -Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) wird nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 im Konzern einen IFRS-Jahresüberschuss in einer Größenordnung von 350 bis 360 Millionen Euro erzielen.Damit würde die am 23. Juni 2021 bereits auf zwischen 280 und 330 Millionen Euro erhöhte Zielspanne übertroffen. 2020 betrug das Ergebnis 210,8 Millionen Euro. Grund für die erneute Anpassung ist im Wesentlichen die noch positivere Kapitalmarktentwicklung. Zudem wurde im Jahr 2021 eine sehr gute Netto-Schaden-/Kostenquote in der Sachversicherung aufgrund einer vorsichtigen Risikoabsicherung erzielt.Der für die Dividendenausschüttung maßgebliche HGB-Jahresüberschuss der Obergesellschaft W&W AG wird nach vorläufigen, untestierten Zahlen entsprechend der ebenfalls im Juni 2021 angepassten Prognose auf dem Niveau von 110 Millionen Euro liegen. 2020 wurde ein HGB-Ergebnis von 100,3 Millionen Euro erzielt.Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "Das zurückliegende Geschäftsjahr war alles andere als einfach. Coronavirus-Pandemie, Unwetter, Niedrigzins und weiter steigender Wettbewerbsdruck haben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel abverlangt. Es zeigt sich, wie richtig unser vor fünf Jahren eingeleiteter Aufbruch und unsere konsequente Digitalisierung waren und verlaufen. Wir sind schneller, kundennäher, agiler und digitaler geworden. Das bestätigt auch die positive Resonanz, die wir von unseren Kundinnen und Kunden erfahren. Trotz des Erfolgs bleiben wir nach wie vor insgesamt vorsichtig. Die Unsicherheiten für Wirtschaft und Verbraucherinnen sowie Verbraucher sind nach wie vor groß, dies gilt auch für die Auswirkungen der Inflation."Pressekontakt:Wüstenrot & Württembergische AGDr. Immo DehnertLeiter Kommunikation // PressesprecherTel.: +49 7141 16 75-1470Mobil: 0172 7000857Mail: kommunikation@ww-ag.comWüstenrotstraße 171630 LudwigsburgOriginal-Content von: Wüstenrot & Württembergische AG, übermittelt durch news aktuell