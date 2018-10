Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie in Wien: José Carreras Leukämie-Stiftung vergibt fünf Forschungsstipendien (FOTO)

Wien/München (ots) -Junge Wissenschaftler aus Frankfurt/M., Freiburg, Köln, Regensburgund Tübingen werden mit je bis zu 127.950 Euro unterstütztDie José Carreras Leukämie-Stiftung hat am Montag in Wien imRahmen der von knapp 6000 Teilnehmern besuchten Jahrestagung derDeutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften fürHämatologie und Medizinische Onkologie DGHO ihre neuenForschungsstipendiaten ernannt.Gefördert werden fünf junge Wissenschaftler, die innovative undvielversprechende Ansätze bei der Behandlung von Leukämien undverwandten Blutkrankheiten verfolgen. In diesem Jahr gehen dieForschungsstipendien an Ewelina Czlonka (Georg-Speyer-Haus,Frankfurt/M.), Dr. Anne Herrmann (Universitätsklinikum Regensburg),Victor Bengt Pastor Loyola (Universitätsklinikum Freiburg), MalteRitter (Universitätsklinikum Tübingen) und Julia Saggau(Universitätsklinikum Köln).Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Dank der Großzügigkeit unserer Spenderinnen undSpender konnte die José Carreras Leukämie-Stiftung bereits 146nationale und internationale Forschungsstipendien mit einerGesamtsumme von knapp 12 Millionen Euro ausloben. Mit denForschungsstipendien sollen die herausragenden Leistungen vonNachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnenausgezeichnet und weiterer Innovationsanschub geleistet werden. Wirerhoffen uns mit neuen und jungen Ansätzen dem von José Carrerasformulierten Ziel näherzukommen: Leukämie muss heilbar werden. Immerund bei jedem."Das José Carreras-Forschungsstipendium ist mit jährlich 41.400 EURdotiert. Die Förderung erfolgt für maximal drei Jahre und hat eineGesamtsumme von 124.200 Euro. Hinzukommt ein Zuschuss für Forschungs-oder Kongressreisen von maximal 1.250 Euro pro Jahr. Die Anträge derBewerber wurden vom Wissenschaftlichen Beirat und externen Gutachternevaluiert und vom Vorstand bestätigt. Die Forschungsstipendien dienenals Zuschuss für die Lebenshaltungskosten und damit zur Finanzierungder Forschungstätigkeit der Stipendiaten.Die Forschungsthemen der José Carreras-Forschungsstipendiaten:Ewelina Czlonka (Georg-Speyer-Haus, Frankfurt/Main)Forschungsthema: "Combining CRISPR/Cas9 screening and PDX modelsto probe the role of niche-factors in human myelodysplasticsyndromes" Zusammenfassung: Untersuchung der funktionellen Relevanzder durch in der Mikroumgebung des Knochenmarkes lokalisierten Zellenerzeugten Nischenfaktoren beim Myelodysplastischen Syndrom.Dr. Anne Herrmann (Universitätsklinikum Regensburg)Forschungsthema: "Developing and testing a multicomponentintervention designed to improve psychosocial outcomes ofhaematological cancer patients undergoing transplant procedures andtheir support persons"Zusammenfassung: Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung undprospektive randomisierte Evaluation von Kommunikationsmaßnahmen zurVerbesserung partizipativer Entscheidungsfindung im Rahmen einerStammzelltransplantation bzw. adoptiven T-Zell-Therapie(CAR-T-Zell-Therapie).Victor Bengt Pastor Loyola (Universitätsklinikum Freiburg)Forschungsthema: "Dissection of Clonal Architecture ofGATA2-Related Myelodysplastic Syndromes"Zusammenfassung: In diesem Projekt werden die Ursachen derEntstehung von Myelodysplastischen Syndromen und Leukämien beiKindern mit der angeborenen Erkrankung des GATA2-Gens untersucht. DasHauptziel ist es, die Abfolge der Entstehung von schädlichenMutationen im Knochenmark herauszufindenMalte Ritter (Universitätsklinikum Freiburg)Forschungsthema: "In vivo tracing the clonal evolution ofhematopoietic stem cells in severe congenital neutropenia afteracquisition of CSF3R and RUNX1 mutations using barcoding"Zusammenfassung: Untersuchung von Mechanismen der Leukämieentstehungbei Patienten mit angeborenem Knochenmarksversagen durch Analyse derBlutstammzellen im Mausmodell.Julia Saggau (Universitätsklinikum Köln)Forschungsthema: "Einfluss der LYN Kinase- und Gerüst-Domänen imTumormikromilieu der chronischen lymphatischen Leukämie"Zusammenfassung: Das Protein LYN spielt eine signifikante Rolle inder überlebensfördernden Wirkung von Zellen der Tumorumgebung auf dieKrebszellen in der chronisch lymphatischen Leukämie. In diesemProjekt wird der Einfluss der unterschiedlichen Domänen von LYN aufdie CLL-Entwicklung im Mausmodell untersucht.José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 1.200 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZISpenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. WeitereInformationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de24. José Carreras Gala am 12. Dezember 2018Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala findet wieder in Münchenstatt. Die 24. José Carreras Gala wird am 12. Dezember 2018 ab 20.15Uhr live aus den Bavaria Studios bei SAT.1 Gold im frei empfangbarenFernsehen übertragen. Dabei werden wieder viele internationale undnationale Stars José Carreras unterstützen, Spenden für den Kampfgegen Leukämie zu sammeln. Eintrittskarten für die 24. José CarrerasGala können ab sofort bei der José Carreras Leukämie-Stiftung unterjcg@carreras-stiftung.de oder unter Tel. 089 272 904 - 0 reserviertwerden und sind bei München Ticket (www.muenchenticket.de)erhältlich. 