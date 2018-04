Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Phlebologie im September: Reise- und Teilnahme-Stipendien für Arzt-Berufsstarter (FOTO)

Bayreuth (ots) -Anlässlich der 60. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fürPhlebologie unterstützt medi Ärztinnen und Ärzte am Anfang ihrerberuflichen Laufbahn mit Reise- und Teilnahme-Stipendien. Sieumfassen die Eintritts-, Fahrt- und Hotelkosten an allenKongresstagen bis zu einem Betrag in Höhe von 500 Euro.Bewerbungsschluss ist Montag, der 25. Juni 2018.Die 60. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologiefindet von Mittwoch bis Samstag, 26. bis 29. September 2018 in derStadthalle in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1 statt.Bewerbung für die medi Reise- und Teilnahme-StipendienÄrztinnen und Ärzte in oder vor ihrer fachärztlichen Aus- oderWeiterbildung zum Phlebologen können den Bewerbungsbogen bei medieinreichen. Beizufügen ist die Einverständniserklärung desDienstherrn oder Arbeitgebers. Die Unterlagen und weitereInformationen sind bei medi, Medicusstraße 1, 95448 Bayreutherhältlich. Ansprechpartnerin ist Andrea Strauß, E-Maila.strauss@medi.de, Telefon 0921 912-1816.Nach dem Kongress übersendet der Stipendiat ein Abstract (Umfangetwa vier DIN A 4 Seiten) über einen selbst gewählten Aspekt derKompressionstherapie oder eine der besuchten Kongressveranstaltungenan medi.Surftipps: www.medi.de/arzt, www.phlebologie-2018.deZum Hintergrund:Aus der Ankündigung zur 60. Jahrestagung der DeutschenGesellschaft für Phlebologie (DGP) vom 26. bis 29. September inBielefeld (www.phlebologie-2018.de): "Unter dem Motto "Auch HeldInnenhaben (kranke) Beine" stehen in diesem Jahr die phlebologischen undlymphologischen Patientinnen und Patienten im Fokus, die heldenhaftdie Einschränkungen ihres Lebens meistern. Dank modernster Verfahrenin Diagnostik, Behandlung, Vor- und Nachsorge gelingt es, denPatienten vielfach Heilung, fast immer Besserung der Symptome oderHilfe in der Bewältigung der Erkrankungen anzubieten:interdisziplinär, interprofessionell und mit Hilfe der Entwicklungender Industrie. Dies geschieht leitliniengerecht und unterindividuellen Gesichtspunkten mit viel Herz, Verstand und Erfahrung."medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.dePressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-81737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell