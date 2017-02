Jahrestag der Flutkatastrophe: NDR 90,3 unterbricht Programm und setzt den Opfern ein Denkmal

Hamburg (ots) - Vor genau 55 Jahren erlebte Hamburg die großeSturmflutkatastrophe. Hierfür hat NDR 90,3 am heutigen Donnerstag,16. Februar, um 12.00 Uhr den Todesopfern ein akustisches Denkmalgesetzt, live übertragen auch im Hamburger Michel.315 Hörerinnen und Hörer von NDR 90,3 hatten für dieses besondereRadioereignis die Namen aller 315 Hamburger Todesopfer der Sturmflutvon 1962 eingesprochen. Die daraus entstandene Collage hat NDR 90,3heute um 12 Uhr gesendet und dafür das Programm für 20 Minutenunterbrochen.Sabine Rossbach, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg; "DieFlut von 1962 ist einer der schlimmsten Katastrophen in derGeschichte unserer Stadt. Der NDR widmet diesem Thema die gebührendeAufmerksamkeit."Hendrik Lünenborg, Programmchef von NDR 90,3: "Hamburg hat dieOpfer nicht vergessen! Wir gedenken heute nicht nur der damalsverstorbenen Hamburgerinnen und Hamburger sowie ihrer Familien undFreunde, sondern erinnern auch an den starken Zusammenhalt derMenschen in den Tagen nach der Flut."Das akustische Denkmal wurde zeitgleich im Rahmen einerMittagsandacht in die Hauptkirche St. Michaelis übertragen. Mehr alshundert Menschen gedachten gemeinsam mit Hauptpastor Alexander Röderder Verstorbenen.Alexander Röder: "Es ist ein wichtiges Ereignis, an das erinnertwird, und 'akustisches Denkmal' ist ein wunderbares Wort dafür."Im Michel dabei war Helga Abromowski aus Hamburg-Rissen: "Es warsehr ergreifend, die ganzen Namen zu hören und zu merken, dass soviele Kinder umgekommen sind. Das ging tief ins Herz."Das akustische Denkmal sowie alle Informationen hierzu stehen absofort unter www.NDR.de/903 bereit. Das "Hamburg Journal" berichtetam Donnerstagabend um 18.00 Uhr und um 19.30 Uhr im NDR Fernsehenüber die Andacht sowie die Hintergründe.Darüber hinaus zeigt der NDR in einer umfassendenMultimedia-Dokumentation, wie es im Februar 1962 zu der schlimmstenNaturkatastrophe kam, die Hamburg je erlebt hat. BeeindruckendeBilder und Zeitzeugen bilden das dramatische Ereignis detailliert ab.Die Dokumentation ist unter www.NDR.de/sturmflut zu sehen.16. Februar 2017Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTelefon: 040/4156-2302Fax: 040/4156-2199r.coleman@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell