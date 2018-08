Jahrestag des Exodus der Rohingya / Welthungerhilfe: Eine der größten Flüchtlingskrisen der Welt

Bonn/Berlin (ots) - Anlässlich des Jahrestags der Flucht derRohingya aus Myanmar macht die Welthungerhilfe darauf aufmerksam,dass sich in Bangladesch derzeit die drittgrößte Flüchtlingskrise derWelt abspielt. Angesichts des Ausmaßes sind die Hilfszusagen derinternationalen Staatengemeinschaft für die Flüchtlinge und dielokale Bevölkerung völlig unzureichend. Gleichzeitig braucht esstärkere internationale Bemühungen, um eine langfristige politischeLösung für die Menschen zu finden. Am 25. August letzten Jahresflüchteten mehr als 700.000 Rohingya vor der Gewalt in ihrer HeimatMyanmar in das Nachbarland Bangladesch. Dort ist rund um Cox's Bazardas größte Flüchtlingslager der Welt entstanden, wo knapp eineMillion Menschen abhängig von humanitärer Hilfe sind. Die dortlebende Bevölkerung gehört zu den Ärmsten in Bangladesch, die ihreknappen Ressourcen kaum noch teilen können."Die Menschen dürfen die Camps nicht verlassen, sie dürfen nichtarbeiten und die Kinder können nicht zur Schule gehen. Ohne Hilfe vonaußen können sie nicht überleben. Gleichzeitig hat die internationaleStaatengemeinschaft bisher nur 33 Prozent der Mittel zur Verfügunggestellt, die die Vereinten Nationen für die Grundversorgungbrauchen. Das ist ein Skandal. Auch die lokale Bevölkerung, dieohnehin arm ist, darf bei der Hilfe nicht vergessen werden. Sietragen eine große Last, denn die Ressourcen wie Feuerholz,Trinkwasser oder medizinische Versorgung sind ohnehin knapp", betontAjay Paul, Koordinator der Nothilfemaßnahmen der Welthungerhilfe vorOrt.Die Welthungerhilfe hat nach der Ankunft der Flüchtlinge inBangladesch schnell reagiert. Seit September letzten Jahres wurdenFamilien mit Nahrungsmitteln versorgt. Sie müssen keinen Hunger mehrleiden, haben jedoch große Probleme ihre Mahlzeiten zuzubereiten. Esmangelt an Feuerholz, in der Not wurden sämtliche Bäume und Sträucherin der Umgebung gerodet. Die Welthungerhilfe unterstützt die Menschendeshalb mit Öfen und Brennstoffen. Parallel verteilt die OrganisationHygieneartikel, um einen Beitrag gegen den Ausbruch von zum BeispielDurchfallerkrankungen zu leisten.Alle Projekte werden in Kooperation mit lokalen undinternationalen Partnerorganisationen wie die Alliance2015durchgeführt.Bilder zum kostenlosen Download sowie weiter Informationen findenSie unter: www.welthungerhilfe.de/presseoder in unserem Blog: http://ots.de/0BS4vvDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartnerin:Simone PottPressereferentinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell