Jahrestag EU-Türkei-Deal / Kritik: Weder Türkei sicher noch adäquate Versorgung von Flüchtlingen in Griechenland

Frankfurt/Main (ots) - Die Frankfurter Hilfs- undMenschenrechtsorganisation medico international fordert dieAufkündigung des Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU,welches am 18. März letzten Jahres beschlossen wurde. Die Türkei seikein "sicherer Drittstaat" und die Einhaltung der Menschenrechte vonFlüchtlingen nicht gewährleistet. Mit Inkrafttreten des Deals voreinem Jahr wurde die Balkanroute abgeriegelt. Seitdem werden tausendeMenschen in maroden Lagern auf den griechischen Inseln festgehalten.medico-Migrationsreferentin Dr. Ramona Lenz, die zurzeit Lager inGriechenland in Augenschein nimmt, berichtet von unzureichendermedizinischer Versorgung, Verpflegung und Unterbringung: "DieFlüchtlinge werden auf ein Warten unter elenden Umständen verwiesenund wissen nicht, wie es mit ihnen weitergehen wird. Die völligeUngewissheit über ihre Zukunft zermürbt", kritisiert Lenz. "Die EUverschließt absichtlich die Augen vor den unhaltbaren Verhältnissen,um weitere Schutzsuchende abzuschrecken."Auch die Situation auf dem Festland, etwa in den staatlichenLagern in und um Thessaloniki und Athen, sei katastrophal. Dass diezugesagte Umverteilung von Flüchtlingen aus Griechenland und Italienauf die übrigen EU-Staaten bislang kaum umgesetzt worden sei und seitgestern wieder Abschiebungen gemäß der sog. Dublin-Regelung nachGriechenland möglich sind, kritisiert Lenz als unverantwortlich.Ohne die Unterstützung durch griechische und internationaleSolidaritätsstrukturen sowie selbstorganisierte Gruppen vonFlüchtlingen wären noch viel mehr Menschen in Griechenlandunterversorgt und der Willkür eines nicht funktionierendenAsylsystems ausgeliefert.medico international unterstützt in Griechenland gestrandetesyrische Aktivisten. Das Jafra-Team "Refugees to Refugees" (R2R)Greece bietet Aktivitäten für die oft traumatisierten Kinder an,organisiert Schulunterricht und sorgt für die Vernetzung unter denFlüchtlingen in den verschiedenen Lagern.Gemeinsam mit Pro Asyl finanziert medico "Refugee Support Teams"in der Ägäis (RSA), bestehend aus Rechtsanwälten,Menschenrechtsbeobachtern und Dolmetschern. Sie stehen besondersschutzbedürftigen Flüchtlingen wie unbegleiteten Minderjährigen undFolteropfern zur Seite, intervenieren gegen illegale Haft undAbschiebungspraktiken. Bislang haben RSA und andere Organisation inGriechenland verhindert, dass syrische Flüchtlinge unter der Annahme,dass die Türkei sicher sei, dorthin zurückgeschickt wurden.Mit Spannung wird deshalb ein Urteil des höchstenVerwaltungsgerichts Griechenlands über die Rechtmäßigkeit desEU-Türkei-Deals erwartet. Die Rechtsanwälte können noch bis zum 17.März zusätzliche Beweise vorlegen und dann wird ein Urteil erlassen.Hinweis an die Redaktionen:Dr. Ramona Lenz steht für Telefoninterviews aus Griechenland zurVerfügung. Soweit es der enge Terminplan zulässt, berichtet sie auchim medico-Twitter auf: https://twitter.com/nothilfe