Jahresstart mit gestiegenem Dieselpreis / Unterschied zwischen Benzin- und Dieselpreis verringerte sich

München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben sich zuJahresbeginn unterschiedlich entwickelt. Laut ADAC Auswertung gingder Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um 0,1 Centauf durchschnittlich 1,363 Euro zurück. Der Preis für einen LiterDiesel stieg um 0,7 Cent auf 1,215 Euro. Damit beträgt diePreisdifferenz zwischen den beiden Sorten derzeit weniger als 15 Centje Liter.Die tatsächlichen Kraftstoffpreise können nach Region oderTageszeit erheblich von den ermittelten Tagesdurchschnittspreisenabweichen. Darauf weist der ADAC nochmals hin. Am späten Nachmittagzahlen Autofahrer meist bis zu zehn Cent je Liter weniger als nachtsoder am frühen Morgen. Die Smartphone-App "ADAC Spritpreise" gibtdetaillierte Auskunft über die aktuellen Spritpreise an den deutschenTankstellen. Ausführliche Preisinformationen sind auch unterwww.adac.de/tanken abrufbar.