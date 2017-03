Jahresstart: Karstadt legt bei Fashion zu und lädt Online-Händler ein

Frankfurt/Main (ots) - Karstadt-Chef Stephan Fanderl hatOberwasser: Nach Jahren, die von Krise, Sanierung und Kursänderungenbestimmt waren, funktioniert das Geschäft der Essener Warenhausketteoffenbar wieder besser. "Wir laufen im aktuellen Geschäftsjahroperativ gut und schreiben ein Umsatzplus", sagte Fanderl derTextilWirtschaft, Fachmedium der dfv Mediengruppe für die Textil- undBekleidungsbranche. "Im Bereich Fashion sind wir besser als derMarkt. Wir legen rund 6 Prozent zu". Während Konkurrent GaleriaKaufhof gerade schwächelt.Fanderl arbeitet jetzt an Wachstumsmöglichkeiten, die wohl nur diewenigsten mit Karstadt in Verbindung bringen würden: Er suchtOnline-Pure-Player als Partner, vor allem in Asien. "Auf dem WorldRetail Congress kommende Woche wird es in Gesprächen mitinternationalen Online-Playern auch darum gehen, ihnen einePartnerschaft für einen Markteintritt in Deutschland und Europaanzubieten", so Fanderl. Sein Warenhaus solle "Marktplatz" werden,stationär wie online.Karstadt als stationäre Bühne für ausländische Onliner? "Wirkönnen damit Zusatzerträge über Miete oder Concession Feeserwirtschaften." Zudem werde das Sortiment in den Häusern breiter.Dieses Prinzip funktioniere bereits bei Partnerschaften dieser Artfür Drogeriewaren und Lebensmitteln. Karstadt könne so einen Teil derUmsatzverluste ausgleichen, der aus dem Frequenzrückgang in denInnenstädten herrührt.Zudem will Fanderl, der seit Oktober 2014 Karstadt-Chef ist, auchnachts noch zusätzliche Geschäfte machen, wenn seine potenziellenkünftigen Partner gegen Gebühr seine Logistik für Online-Lieferungennutzen: "Warum sollten wir damit nicht auch Geld verdienen?"Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell