Jahresrückblick: Mallorca schlägt sie alle - 17. Bundesland auch in 2017 Reiseziel Nummer eins (FOTO)

Hamburg (ots) -Wohin ging die Reise in 2017 - und wohin zieht es die Deutschen imneuen Jahr? Das Online-Reisebüro Opodo vergleicht vergangeneUrlaubstrends mit den Top-Destinationen für 2018- 2017: Reisen innerhalb Deutschlands nehmen ab- Ägypten, Kanaren, Griechenland: Kurz- und Mittelstrecken 2018 imTrend- Sonnenziele bei Städtereisen angesagtEs ist und bleibt das Lieblingsreiseziel der Deutschen: Mallorcawar auch in 2017 die Nummer eins unter den beliebtestenUrlaubsdestinationen*. Das zweite Jahr in Folge verteidigt diespanische Mittelmeerinsel ihre Top-Platzierung im Ranking, diesmalvor der Türkischen Riviera und dem ägyptischen Urlaubs-EvergreenHurghada. Das Strandparadies am Roten Meer ist im Vergleich zumVorjahr um satte vier Plätze vorgerückt; Platz drei ging in 2016 nochan Gran Canaria.Top 10 Urlaubsdestinationen in 20171. Mallorca2. Türkische Riviera3. Hurghada & Safaga4. Gran Canaria5. Fuerteventura6. Kreta7. Teneriffa8. Lanzarote9. Rhodos10. Faro & AlgarveÄgypten erholt sich, Griechenland gut besuchtMit mehreren Platzierungen in den Top 20 meldet sich Ägyptenzurück: Dank Hurghada und Safaga (Platz 3), Marsa Alam und Quseir(Platz 11) sowie Sharm el Sheikh, Nuweiba und Taba (Platz 12) gehengleich drei Plätze an das nordafrikanische Land. Auch Griechenlandist, wie schon in 2016, mit den Klassikern Kreta (Platz 6), Rhodos(Platz 9) und Kos (Platz 13) vertreten. Portugal schafft es dank Faround der Algarve immerhin auf Platz 10.Weniger Urlaub in DeutschlandIn 2016 sehr beliebte, innerdeutsche Reiseziele haben sich indiesem Jahr aus dem Ranking verabschieden müssen:Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und die Ostseeküste schafften es in2017 nicht mehr auf die Liste, Berlin, Hessen, Hamburg und derBayrische Wald sind nur noch in der unteren Hälfte der Top 100vertreten. Bestplatzierter unter den deutschen Hot Spots ist Berlinauf Platz 44; in den aktuellsten Reisetrends für 2018 taucht diedeutsche Hauptstadt bislang aber noch nicht auf.Sonne satt, auch bei StädtereisenUnd wohin geht es im neuen Jahr? Ganz klar dahin, wo die Sonnescheint: Bei Langstrecken bedeutet das in 2018, vor allem Thailand,Mauritius und die Dominikanische Republik, bei Kurz- undMittelstrecken natürlich Mallorca, aber auch Gran Canaria undFuerteventura. Doch auch bei Städtezielen ist Sonne das Stichwort: ImRanking fällt lediglich New York als Spitzenreiter etwas aus demRaster, gefolgt von den Wüstenmetropolen Dubai und Abu Dhabi. Undselbst unter den innerdeutschen Zielen setzt sich der Trend fort:München, Tirol und der Bayrische Wald versprechen meist sonnigeSommerurlaubstage ohne lange Anreise.Generell wird die weltweite Liste der Lieblingsurlaubsziele derDeutschen seit 2016 eher von Kurzstreckenzielen dominiert: In 2018findet sich die thailändische Insel Phuket auf Platz 17 als einzigesLangstreckenziel unter den Top 20 wieder. Deutlich wird auch einTrend in Richtung Nahost: Die Vereinigten Arabischen Emirate sindneben Dubai und Abu Dhabi auch mit Ra's Al-Chaimah vertreten, das füreinige der schönsten Strände der VAE bekannt ist und sich imVergleich zu 2016 in diesem Jahr im Destinationsranking um zwölfPlätze nach oben gearbeiten hat. Auch der karibische Inselstatt Kubahat sich in 2017 um ganze 31 Plätze verbessert und ist seit dem Endeder Spannungen mit den USA zu einem boomenden Urlaubsziel geworden.Top 5 Langstrecken-Trends für 20181. Phuket2. Mauritius3. Dominikanische Republik4. Kuba5. Ra's al-ChaimaTop 5 Kurz- und Mittelstrecken-Trends für 20181. Mallorca2. Gran Canaria3. Fuerteventura4. Hurghada & Safaga5. Side & AlanyaTop 5 Städtereisen-Trends für 20181. New York2. Dubai3. Abu Dhabi4. Marrakesch 5. LissabonTop 5 innerdeutsche Trendziele für 20181. München2. Tirol (Westtirol & Ötztal)3. Bayrischer Wald4. Rhön5. HamburgWeitere Informationen zum Thema finden Sie unter:http://www.opodo.de/blog/top-10-der-beliebtesten-urlaubsziele/