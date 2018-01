Jahresrückblick 2017: Das Jahr der europäischen Millionäre / Rückblick auf 12 spannende Eurojackpot-Monate (FOTO)

Münster (ots) -Seit März 2012 gibt es inzwischen die Lotterie Eurojackpot. Über300 Ziehungen haben seitdem stattgefunden und mit Polen ist imSeptember inzwischen das 18. europäische Land an der Lotteriebeteiligt. Ein Rückblick auf das Eurojackpot-Jahr 2017.Schallmauer durchbrochenIm Jahr 2017 konnten gleich zwei Schallmauern in derGewinnerbilanz durchbrochen werden: Seit Start der Lotterie stieg dieAnzahl der Millionäre auf inzwischen über 100. Aktuell liegt dieAnzahl zur Jahreswende bei 115 Millionären, wovon 53 Millionäre imzweifachen Millionenbereich lagen. Die zweite Schallmauer betrafGroßgewinne von über 100.000 Euro. Hier wurde in 2017 die Anzahl vonüber 1.000 Großgewinnern erreicht. Nach der letzten Ziehung desJahres 2017 sind es 1.117 Spielteilnehmern mit mindestens einemsechsstelligen Gewinn.In Summe machte Eurojackpot im Jahr 2017 gleich 29 Gewinner zuNeu-Millionären:14 x Deutschland4 x Dänemark3 x Finnland2 x Norwegen2 x Polen2 x Spanien1 x Niederlande1 x UngarnGleich zum Jahresstart 90 Millionen im JackpotIm abgelaufenen Jahr hatten die Tipper bei Eurojackpot besondersviel Glück und konnten den Jackpot bereits häufig früh knacken.Dadurch gab es weniger Jackpot-Phasen von über 50 Millionen Euro, indenen vor allem Neukunden und Gelegenheitsspieler mitspielen.Folglich passt es auch zum abgelaufenen Jahr 2017, dass gleich zuBeginn des Jahres der höchste Jackpotstand zu verzeichnen war. Über10 Ziehungen hinweg hatte sich der Jackpot seit Ende Oktober 2016,zum dritten Mal überhaupt, auf 90 Millionen Euro aufgebaut. In derletzten Ziehung 2016 wurde der Jackpot nicht geknackt und wanderte soins neue Jahr 2017. Andreas Kötter, Chairman der Lotterie Eurojackpotweiß zu berichten: "In der ersten Ziehung des neuen Jahres war esdann soweit. Erstmalig trafen gleich fünf Spielteilnehmer aus Berlin,Hessen, Niedersachsen, Dänemark und den Niederlanden die ersteGewinnklasse. Folglich wurde der Jackpot von 90 Millionen Euro aufalle fünf Gewinner zu gleichen Teilen verteilt: 18 Millionen Euro fürjeden der fünf Jackpot-Knacker. So fühlte sich wohl ein perfekterJahresstart an!"In der folgenden Jackpotphase bis Anfang Februar gelang esebenfalls mehreren Spielteilnehmern die Gewinnklasse 1 zu treffen. Sogingen am 10. Februar, passend zum bevorstehenden Valentinstag,jeweils 22,6 Millionen Euro nach Bayern und Ungarn.Höchster Einzelgewinn 2017 in FinnlandIm April 2017 und nach insgesamt 9 Ziehungen folgte der höchsteEinzelgewinn des Jahres: Zu Ostern erzielte ein finnischerSpielteilnehmer den Landesrekord-Gewinn von 86.970.702,80 Euro. Diesist bisher der dritthöchste Einzelgewinn bei der LotterieEurojackpot. Nur die beiden 90-Millionen-Treffer aus Tschechien (Mai2015) und Baden-Württemberg (Oktober 2016) waren noch höher.Den höchsten deutschen Eurojackpot-Gewinn des Jahres konntedagegen im Mai ein Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz mit50.270.035,20 Euro einstreichen.Speziell die zweite Jahreshälfte 2017 war geprägt von relativkurzen Jackpotphasen. Allerdings gingen gleich dreimal noch großeJackpotgewinne zwischen 40 und 50 Millionen Euro nach Skandinavien.Im Juli 46,7 Mio. Euro nach Finnland, 47,4 Millionen Euro folgten imAugust nach Norwegen sowie 41,6 Millionen Euro im Oktober erneut nachFinnland.Europa-BilanzSeit September 2017 hat die Lotterie Eurojackpot weiteren Zuwachserhalten. Mit Polen sind es inzwischen 18 europäische Länder, die ander Lotterie teilnehmen. Und ein gutes Händchen für die richtigenZahlen scheinen sie dort auch zu haben. Bereits fünf polnischeSpielteilnehmer konnten sich über Großgewinne im mindestenssechsstelligen Bereich freuen.Über alle 18 teilnehmenden europäischen Länder hinweg gab es 288Großgewinne. Nach Deutschland gingen 155 Großgewinne, gefolgt vonFinnland mit 36 und Dänemark mit 25 Großgewinnern.Spieleinsatz von 1,8 Mrd. EuroNachdem die Spieleinsätze 2016 mit rund 1,91 Mrd. Euro aufRekordniveau lagen, sind diese aufgrund der schwächerenJackpotentwicklung im zweiten Halbjahr 2017 leicht zurückgegangen.Das Jahr 2017 konnte dennoch mit einem Spieleinsatz von 1,8 Mrd. Eurobeendet werden. Die Gewinnausschüttung liegt 2017 bei 975 Mio. Euro.Glückszahlen des Jahres: 44 und 46Als besonders erfolgreich zeigten sich in 2017 die Zahlen 44 und46 (10x) aus der Spielformel 5aus50. Bei den beiden Eurozahlen 2aus10wurde die Kugel 1 am häufigsten gezogen. 2017 fand sie insgesamt 16Mal den Weg in die Ziehungstrommel.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell