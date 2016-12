Jahresrückblick 2016: Ein deutsches Jackpot-Jahr / Gewinner und Rekorde: alle 12 Tage ein neuer Eurojackpot-Millionär in Europa (FOTO)

Münster (ots) -Am morgigen Freitag steht die 250. Ziehung der LotterieEurojackpot an. Mit dieser letzten Ziehung in 2016 geht ein Jahr derRekorde und großen Zahlen zu Ende.Rekordgewinne über RekordgewinneKein Drehbuchautor in Hollywood hätte die Dramaturgie des Jahres2016 besser in Szene setzen können: Allein in Deutschland gab es 67%mehr neue Millionäre durch Eurojackpot als im Vorjahr!Gleich bei der ersten Ziehung an Neujahr ging ein neuerRekord-Gewinn nach Nordrhein-Westfalen. Mit 49,7 Millionen Euro wares der bis dahin größte Lotteriegewinn in diesem Bundesland. Osternfolgte dann mit 76,8 Millionen Euro der bis dahin größte Gewinn derdeutschen Lotteriegeschichte - ebenfalls in Nordrhein-Westfalen.Übrigens kommen beide neuen Supermillionäre aus dem Rheinland.Aber auch dieser Rekord hatte nicht lange Bestand. Ende Julijubelte ein Ehepaar aus Hessen über einen Gewinn von 84,8 MillionenEuro. Wieder neuer deutscher Rekord! Bis Oktober wuchs der Jackpotdann erneut. Diesmal bis auf seine Höchstgrenze: 90 Millionen Euro.Der Jackpot ging nach Baden-Württemberg. Ein Schwarzwälder hatte denGlückstipp in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben.Ein weiterer Rekord: Noch nie gab es mit einem Mal so vieleMillionäre. Denn auch in der Gewinnklasse 2 gab es in dieser Ziehunggleich 8 weitere Millionäre, die jeweils rund 2,8 Millionen Euroerhielten.Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation, zeigt sichmit dem Jahr 2016 sehr zufrieden: "Rekorde über Rekorde begeistertenMillionen Tipper. Speziell in Deutschland hat sich der Eurojackpotdurch die zahlreichen Rekord-Gewinne zum Lotterie-Schlagerentwickelt. Eine solche Jackpot-Entwicklung hatten wir noch nie!"Der Jahresabschluss-Höhepunkt kommt erst noch: Am morgigen Freitagstehen beim Eurojackpot in den ersten beiden Gewinnklassen erneut 101Millionen Euro in den Jackpots.In Summe machte Eurojackpot in der Zeit vom 1. Januar bis 23.Dezember 2016 gleich 31 Gewinner zu Neu-Millionären.20 x in Deutschland6 x in Finnland1 x in Niederlande1 x in Dänemark1 x in Estland1 x in Norwegen1 x in ItalienIm Vergleich: 2015 waren es 28 Millionengewinne, davon 12 deutscheMillionäre.GOLD-SILBER-BRONZE für Europa:GOLD: DeutschlandSILBER: FinnlandBRONZE: DänemarkÜber alle 17 teilnehmenden europäischen Länder hinweg konnten inSumme 299 Großgewinne im sechsstelligen Bereich und mehr, erzieltwerden. Nach Deutschland gingen 156 Großgewinne, gefolgt von Finnlandmit 41 und Dänemark mit 33 Großgewinnern. Im Vergleich: 2015 gab esbundesweit 98 Großgewinne, was einer Steigerung von rund 60%entspricht.Weitere Rekordzahlen bei der Gewinnausschüttung und denSpieleinsätzenDie Spieleinsätze 2016 liegen - bei einer noch ausstehendenZiehung am 30. Dezember - bereits jetzt bei rund 1,84 Mrd. Euro(2015: 1,61 Mrd. Euro). Die Steigerung der Spieleinsätze wird am Endedes Jahres bei ca. 20% liegen und somit auf den höchsten Betrag seitStart der Lotterie im Jahr 2012 steigen.Die Gewinnausschüttung liegt aktuell bei 924 Mio. Euro.Anzahl der Gewinner gesteigertWaren es 2015 noch knapp 31 Mio. Gewinner, stieg die Zahl indiesem Jahr auf rund 34 Mio. Personen, die Geldgewinne abräumten.Seit Einführung der Lotterie ergibt sich somit eine Gesamtgewinnsummevon über 2,9 Mrd. Euro für über 126 Mio. Gewinner.Die Verteilung der deutschen Gewinne auf die Bundesländer:Nordrhein-Westfalen mit 36 Großgewinnern, sowie Bayern (25 x) undBaden-Württemberg (21 x) auf den Plätzen 2 und 3. Die deutschenMillionen-Gewinne verteilen sich auf die BundesländerBaden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen und Sachsen.Glückszahlen des Jahres: 10, 20 und 28Als besonders erfolgreich zeigten sich in 2016 die Zahlen 10(11x), sowie die Zahlen 20 und 28 die jeweils neunmal gezogen wurden.Hinweis: Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Zahlen undDaten beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 23. Dezember 2016.Somit sind die Ergebnisse der letzten Eurojackpot-Ziehung des Jahres2016 am 30.12.2016 noch nicht eingerechnet.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell