Jahrespressekonfernz Brot- und Backwarengruppe MESTEMACHER am 31. Januar 2020 im Parkhotel Gütersloh / Mestemacher installiert neues Gruppen-Leitungsgremium 1,9 % Umsatzwachstum (FOTO)

Gütersloh (ots) - Neues Leitungsgremium soll Unternehmensgruppe in die Zukunftsteuern. +++ Vorsitzende der Gruppen-Geschäftsführung als prima inter pares undGruppen-Sprecherin Prof. Dr. Ulrike Detmers: "Fit for Future könnte sogelingen."+++Umsatzplus zum Vorjahr 1,9 %+++ Stabile Nachfrage nachballaststoffreichen Brotspezialitäten im In- und Ausland+++Nutri-Scorisierungsoll 31.12.2020 beendet seinDie Mestemacher-Gruppe soll 2020 von einem neuen Gruppen-Leitungsgremium in dieZukunft gesteuert werden. Zu Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der neugeschaffenen Mestemacher Management GmbH sollen bestellt werden Prof. Dr. UlrikeDetmers, Vorsitzende der Gruppen-Geschäftsführung als prima inter pares undSprecherin der Mestemacher-Gruppe; Kim Folmeg, Geschäftsführung Produktion,Technik, QS, Einkauf; Marta Glowacka, Geschäftsführung kaufmännischer Bereich,IT, Personal, Controlling und Finanzen; Käthi Penner, Geschäftsführung Vertrieb/ Export Mestemacher und Aerzener / Vertrieb Tochterfirmen.Albert Detmers, Geschäftsführung Vertrieb & Verwaltung, und Fritz Detmers,Geschäftsführung Einkauf, werden auch weiterhin der Gruppen-Geschäftsführung derneu geschaffenen Mestemacher Management GmbH angehören. Anita Bruns-Thediecksoll Geschäftsführerin Vertrieb Deutschland der Mestemacher GmbH & Aerzener Brotund Kuchen GmbH werden. Sie wird an Albert Detmers berichten.Die Mestemacher Brot- und Backwarengruppe gehört zu jeweils 50 % den beidenFamilienstämmen Albert & Prof. Dr. Ulrike Detmers und Fritz & Helma Detmers.Die mittelständische Brot- und Backwarengruppe schreibt im Geschäftsjahr 2019mit 165,9 Mio. Euro den höchsten Umsatz in ihrer Unternehmensgeschichte. DasUmsatzplus liegt um 1,9 Prozent über dem Vorjahr. 2018 erreichte dasFamilienunternehmen 162,8 Mio. Euro Jahresumsatz.In der Reihenfolge der 100 größten Brot- und Backwarenunternehmen ist dieMestemacher-Gruppe nach einer Erhebung von BackBusiness 2018 auf Rang 82. DasBrot- und Backwaren-Portfolio besteht aus Vollkornbroten, WestfälischemPumpernickel, internationalen Brotspezialitäten, Knäckebrotscheiben, Müslis undTiefkühl-Kuchen-Schnitten. Alle Produkte werden über die Brotabteilung und dieTiefkühltruhen des Lebensmitteleinzelhandels verkauft. Mestemacher istWeltmarkführer für ungeöffnet langhaltbare genussfrische Vollkornprodukte. DieGleichstellung von Frau und Mann sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familiefördert das Familienunternehmen seit 20 Jahren.2019 hat das Familienunternehmen 6,6 Mio. Euro langfristig investiert.Ausgegeben wurde die Investitionssumme insbesondere für modernere technischeAnlagen zur Optimierung der Produktivität und Wirtschaftlichkeit und maschinelleKapazitätserhöhung. Die Investitionen sollen auch dazu beitragen, dasQualitätsniveau zur Förderung der Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau zuhalten. Die Gütersloher Lifestyle-Bäcker planen für 2020/2021 mit einerInvestitionssumme in Höhe von aufgerundet 10,3 Mio. Euro. Die Firmengruppebeschäftigt insgesamt 616 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Exportanteilbeträgt rund 29 Prozent.Die komplette Pressemappe finden Sie unterhttps://www.mestemacher.de/jahrespressekonferenz-2020/Pressekontakt:Mestemacher GmbHProf. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterinMitglied GeschäftsführungSprecherin Mestemacher-GruppeRessortleitung Marketing Management, Social Marketing, Public AffairsTel.: +49-5241-8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51886/4507223OTS: Mestemacher GmbHOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell