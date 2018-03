Jahrespressekonferenz von SKODA AUTO live im Internet (FOTO)

Mladá Boleslav/Kosmonosy (ots) -- SKODA AUTO präsentiert die Finanzzahlen und den Geschäftsberichtfür das Jahr 2017 am 21. März um 10 Uhr MEZ in MladáBoleslav/Kosmonosy- Livestream auf der SKODA Website zeigt die Pressekonferenz imInternetDie Jahrespressekonferenz von SKODA AUTO beginnt am Mittwoch, 21.März um 10 Uhr MEZ und wird live im Internet übertragen. Bei derPräsentation im tschechischen Kosmonosy bei Mladá Boleslav stellt dasUnternehmen die Finanzzahlen und den Geschäftsbericht des Jahres 2017vor. Zudem gibt SKODA AUTO einen Überblick über die aktuelleSituation beim Automobilhersteller und liefert einen Ausblick aufzukünftige Entwicklungen.Die rund 45-minütige Pressekonferenz kann im Livestream aufwww.skoda-auto.de verfolgt werden. Für Medien besteht zudem dieMöglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäleauszustrahlen.Termin: Mittwoch, 21. März ab 10 Uhr MEZLivestream: http://www.skoda-auto.deYoutube: https://youtu.be/kzta5ECXtgQEmbed Code:src="https://www.youtube.com/embed/kzta5ECXtgQ"frameborder="0"allow="autoplay;encrypted-media"allowfullscreen>Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell