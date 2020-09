Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckereien e. V. am 03. September 2020 in Gütersloh

Gütersloh/Düsseldorf (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,herzlich laden wir Sie ein zur Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V.am Donnerstag, dem 3. September 2020um 11:00 Uhrim Parkhotel Gütersloh, Kirchstraße 27, 33330 Gütersloh.Unsere Themen werden voraussichtlich sein:1. Wie haben sich die Filial- und Lieferbäckereien bisher in der Corona-Pandemie behauptet?2. Wie hat sich der Markt für Brot und Backwaren in den letzten Jahren entwickelt?3. Auf welche Veränderungen des Marktes müssen wir uns nach Corona einstellen?4. Tarifrunde 20205. Lassen sich neue Trends im Angebot der Filial- und Lieferbäckereien erkennen?6. Welchen Beitrag leisten die Großbäckereien bei der Nationalen Reduktionsstrategie für Zucker, Salz und Fette?Ihre Gesprächspartner werden sein: die Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V., Professor Dr. Ulrike Detmers, Hauptgeschäftsführer Armin Juncker und Geschäftsführer Alexander Meyer-Kretschmer.Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie herzlich ein, die Gespräche bei einem Mittagessen fortzusetzen.Pressekontakt:Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Herrn Armin JunckerHauptgeschäftsführerIn den Diken 3340472 DüsseldorfTelefon: +49 211 653086Telefax: +49 211 653088E-Mail: Juncker@grossbaecker.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Großbäckereien e.V., übermittelt durch news aktuell