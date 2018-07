Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Presseeinladung

Osnabrück (ots) -Sperrfrist: 17.07.2018 11:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Fördern, Finanzen, PhosphorDBU zieht am 17. Juli Bilanz für 2017Es ist eine Krux mit dem Phosphor: auf der einen Seiteunverzichtbar für jedes Pflanzenwachstum überhaupt und dieErnährungssicherheit einer wachsenden Weltbevölkerung. Das ElementPhosphor ist also ein Teil unserer Lebensgrundlage, große Mengen derendlichen Ressource werden als Dünger in der Landwirtschafteingesetzt. Doch der Umgang mit dem Mineralstoff birgt auf deranderen Seite auch viele Probleme: abgebaut werden diePhosphat-Mineralien zumeist in Ländern in komplizierter politischerLage und unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Gravierend sind auchdie Umweltauswirkungen des Tagebaus und die Schadstoffbelastung desRohstoffs, der hohe Energieaufwand bei der Produktion sowie dervermehrte Eintrag in Gewässer aus der Landwirtschaft und ausKläranlagen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) setzte sich imvergangenen Jahr für die innovative Lösungssuche ein, um dieKreislaufführung und wirksame Nutzung von Phosphor voranzutreiben.Von der nachhaltigen Rückgewinnung, über Umwelt-Comics und den Nutzenvon Recycling-Phosphat in Entwicklungsländern - wir möchten Ihneneinige der Projekte wie natürlich auch die gesamte Bandbreite unsererFörderarbeit und die finanziellen Eckdaten im Rahmen derJahrespressekonferenz gerne vorstellen amDienstag, 17. Juli, um 11 Uhr,in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU),Konferenzraum 0.23, Erdgeschoss,An der Bornau 2, 49090 Osnabrück.Dort werden Ihnen DBU-Generalsekretär Alexander Bonde, MichaelDittrich, Leiter der Abteilung Finanzen und Verwaltung, und unsereDBU-Fachreferenten Dr. Susanne Wiese-Willmaring und Dr. MaximilianHempel für Fragen zur Verfügung stehen.Wir würden uns freuen, Sie bei der Jahrespressekonferenz begrüßenzu können und sind für einen kurzen, formlosen Hinweis anpresse@dbu.de dankbar, wenn Sie kommen.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Jana NitschKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-521Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell