Jahreshoch bei Vonovia!

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Vonovia die Gemüter der Anleger und Peter Niedermeyer hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Es steht gut um Vonovia, ging es doch zuletzt von Jahreshoch zu Jahreshoch. Nachdem auch das alte Jahreshoch 2016 von rund 36,80 Euro überwunden wurde, ist nun der Weg frei für neue Höhen.

Die Zahlen! Die Zahlen zu den ersten neun Monaten 2017 waren überzeugend und das FFO 1 („funds from operations“) stieg um rund 20,8% auf 690,5 Mio. Euro. Die Prognose für 2017 wurde bestätigt und es soll eine Dividende von 1,32 Euro geben – was in etwa einer Dividendenrendite von 3,3% entspräche.

Der Ausblick! Vonovia will seine Bestandsimmobilien hinsichtlich ihrer Energieeffizienz verbessern. Weil Vonovia zudem per 30.9.2017 einen EPRA NAV (Nettoinventarwert/Vermögen ohne Schulden) von 39,57 Euro ausweist, liegt der Aktienkurs also in einem durchaus sicheren Bereich.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.