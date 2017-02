Jahresergebnis 2016 / Grifols' Umsatz erstmals über 4 Mrd. Euro dank 6,5 Prozent Wachstum in Bioscience

Weitere Suchergebnisse zu "Grifols":

Barcelona (ots) - Grifols, einer der weltweit führenden Herstellervon aus Plasma gewonnenen biologischen Arzneimitteln mit Hauptsitz inBarcelona, gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 bekannt.Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg erstmals auf über 4,0 Mrd.Euro. Zu diesem Ergebnis hat der Geschäftsbereich Biosciencemaßgeblich beigetragen, dessen Umsatz um +6,5% (+6,6% cc ) auf 3,23Mrd. Euro wächst.Der Nettogewinn des Unternehmens erreicht 545,5 Mio. Euro, eineSteigerung um +2,5% im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsätze imKerngeschäft (ohne Rohstoffe und Sonstiges) wachsen um +4,5% (+4,6%cc) auf 3,99 Mrd. Euro und der Gesamt-Nettoumsatz in Höhe von 4,05Mrd. Euro steigt um +2,9% (+3,1% cc).Der Geschäftsbereich Diagnostik erreicht einen Umsatz von 664,0Mio. Euro, dies entspricht 16,4% des Gesamtumsatzes, und derGeschäftsbereich Hospital steuert mit knapp 100 Mio. Euro Umsatz 2,4%zum Gesamtumsatz bei.Das EBITDA erreicht 1,1413 Mrd. Euro, was einem Umsatzanteil von28,2% entspricht. Die EBIT-Marge in Höhe 939,4 Mio. Euro entspricht23,2% des Nettoumsatzes.Mehr als 268 Mio. Euro wurden den Kapitalanlagen (CAPEX)zugerechnet, einschließlich industrieller Vermögenswerte und neuerPlasma-Spenderzentren, deren Anzahl bis zum Jahresende 2016 auf 171anstieg.Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liegt bei 3,55x imDezember 2016 (3,45x cc). Die Liquiditätsausstattung übersteigt 1,375Mrd. Euro.Der Anfang 2017 abgeschlossene Refinanzierungsprozess ermöglichtdie Optimierung der Finanzstruktur und verbessert alleFinanzierungs-bedingungen deutlich.Die Gesamtmitarbeiterzahl stieg um +1% auf 14.900 weltweit.(Dies ist eine gekürzte Version der Pressemitteilung. Einevollständige Version ist in Englisch und Spanisch auf www.grifols.com(Rubrik "Investor Relations") verfügbar.)Über GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit mehr als75-jähriger Tradition, die Gesundheit der Menschen und derenWohlbefinden durch die Entwicklung von Protein-Therapien, Produktenfür die Krankenhausapotheke und Diagnosetechnik für die klinischeAnwendung zu verbessern.Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern der Welt präsent undhat seinen Sitz in Barcelona, Spanien. Grifols ist führend in derEntnahme von Blutplasma, mit einem Netzwerk von 171 Spendezentren inden USA, und ein führender Hersteller von aus Plasma gewonnenenArzneimitteln. Als anerkannter Marktführer in derTransfusionsmedizin, bietet Grifols eine umfassende Palette vonTransfusionsmedizin-, Hämostase- und Immunoassay-Lösungen fürklinische Laboratorien, Blutbanken und Transfusionszentren.Im Jahr 2016 lag der Umsatz bei 4,05 Mrd. Euro, bei einerMitarbeiterzahl von 14.900. Grifols untermauert sein Engagement dasGesundheitswesen zu verbessern, indem es einen erheblichen Teilseiner jährlichen Einkünfte in Forschung und Entwicklung investiert.Die Klasse-A-Aktien des Unternehmens werden an der spanischenBörse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 (MCE:GRF) sind. Die nichtstimmberechtigten Aktien der Klasse B sind am Mercado Continuogelistet (MCE:GRF.P) und an der US-NASDAQ über ADRs (NASDAQ: GRFS).Weitere Informationen auf www.grifols.comPressekontakt:Ainhoa MendizabalManaging DirectorGrifols Deutschland GmbHinfo.germany@grifols.comTel. +49 69 660 593 100Rüdiger LitzbaGrifols PressestelleDelta Communicationslitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 9712Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell