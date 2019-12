Jahresend-Grüße - wieviel Dank ist notwendig? / Aktuelle Empfehlungen des Gremiums Arbeitskreis Umgangsformen International (AUI)

Hamburg (ots) - Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel sind die "Hoch-Zeiten",um sowohl im Geschäftsleben als auch im privaten Bereich gute Wünsche zuverschicken. Deshalb taucht verstärkt die Frage auf: Ist es ausHöflichkeitsgründen notwendig, auf jede schriftliche Nachricht zu reagieren unddafür ebenso schriftlich zu danken?Die Antwort: Nein. Das gilt außer bei Jahresend-Post ganz allgemein fürGlückwünsche gleich welcher Art, wenn sie als E-Mail relativ knapp gehalten odergar mit beruflicher Werbung verknüpft sind, es sich um eine Internet-Grußkarteoder eine Kurznachricht handelt sowie, wenn auf einer Karte einem gedrucktenText lediglich ein paar Sätze respektive nur Unterschriften zugefügt wurden.Anders sollte das bei persönlichen, längeren Briefen gehandhabt werden. Dann istein Dankeschön empfehlenswert. Wie schnell und ob überhaupt in sozialenNetzwerken zu reagieren ist, kann nur individuell entschieden werden. Den dortmanchmal vermuteten Antwortzwang schaffen sich in der Regel die meisten Menschenselbst.Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei Geschenken im persönlichen Bereich bleibtes für einen höflichen Menschen unerlässlich, dafür zu danken. Werden von FirmenWeihnachtspräsente an die Kundschaft verschickt, gibt es hingegen keineVerpflichtung, Dank zu sagen.Pressekontakt:Inge Wolff Vorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen International(AUI) Präsidentin Bundesverband für AUI-Business-Knigge Trainingund Coaching e. V. (BvKnigge) Präsidentin Umgangsformen-AkademieDeutschlands e. V. (UAD)Jenaer Straße 333647 BielefeldTelefon: 0175 7441118E-Mail: inge.wolff.umgangsformen@t-online.deChristian Götsch, Swinging World GmbH, 040/50058215,christian.goetsch@tanzen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43684/4467637OTS: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTVOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell