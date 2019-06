Jahresbilanz medico international: Steigende Fördermitgliedschaften sichern Unabhängigkeit und stärken Alternativen / Lage in Syrien dramatisch

Berlin (ots) - Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medicointernational zieht eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Einbesonders wichtiges Ergebnis ist die Steigerung derFördermitgliedschaften im Jubiläumsjahr auf fast 4.500. "Diesenachhaltigen Spendeneinnahmen ermöglichen es uns Alternativen zumMainstream der Hilfe zu entwickeln. Für diesen politischen Rückenwindund das Vertrauen möchten wir uns bei allen Unterstützern ganzherzlich bedanken", sagt medico-Geschäftsführer Christian Weis beider Vorstellung des neuen Jahresberichtes.In einer Zeit in der die Entwicklungszusammenarbeit zunehmend fürsicherheitspolitische und ökonomische Interessen instrumentalisiertwerde, sei die positive Entwicklung der Spendeneinnahmen (rund 5,9Millionen Euro in 2018) eine wichtige Vorrausetzung um weiterpolitisch unabhängig zu agieren."Medico wird weiter seinen Beitrag dazu leisten, dass die sozialeund ökologische Transformation global und solidarisch abläuft und dieplanetarischen Verheerungen beendet werden", so Weis. Die totaleÖkonomisierung unseres Lebens und das damit einhergehendeVerschwinden der letzten alternativen Nischen sei ein wesentlichesElement der aktuellen globalen Krise. Mit einem Anteil der Ausgabenfür Werbung und Verwaltung von 10,1 Prozent an den Gesamtausgabenerhielt medico vom DZI auch 2018 das Spendensiegel. Über 120 Projektein rund 30 Ländern konnten im vergangenen Jahr gefördert werden.Wie die politische Situation in den Projektländern schwierigergeworden ist, stellte Anita Starosta am Beispiel Syriens dar. Siebesucht regelmäßig die medico-Partner in Nordsyrien und zuletzt auchdas Flüchtlingscamp al-Hol. Die humanitäre Lage sei auch nach demmilitärischen Sieg über den IS dramatisch. "Zehntausende Frauen undKinder sitzen in Flüchtlingslagern fest. Diese Bürde kann diekurdische Selbstverwaltung nicht alleine tragen", erläutert AnitaStarosta, medico-Referentin für Syrien, Türkei und den Nordirak."Ein erster Schritt wäre die Rückholung der deutschen Frauen undKinder aus den Flüchtlingslagern durch die Bundesregierung, um dielokalen Helfer zu entlasten. Die Rückführung ist möglich. DieRegierungen des Sudan, Indonesien, Usbekistan aber auch Frankreichoder Belgien haben bereits Waisenkinder zurückgeholt", so Starosta.Die Bundesregierung müsse über ihren Schatten springen und dürfenicht aus falscher Rücksichtnahme auf den NATO-Partner Türkeihandlungsunfähig verharren. Auch zur Aufarbeitung der Kriegs- undMenschenrechtsverbrechen brauche es die Unterstützung internationalerExperten.Den neuen Jahresbericht finden Sie auf:https://www.medico.de/material/jahresbericht/Für Nachfragen und Interviewwünsche:Bernd Eichner, Pressesprecher medico international:Tel. 069 944 38 0 oder presse@medico.deOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell