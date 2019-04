Jahresbilanz 2018: Rekordnachfrage bei Förderkrediten / Bayerische Wirtschaft mit Darlehen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro unterstützt / Über 160.000 Arbeitsplätze gesichert, fast 6.400 neu geschaffen

München (ots) -Die LfA Förderbank Bayern blickt auf ein sehr erfolgreichesGeschäftsjahr 2018 zurück: Die staatliche Spezialbank hat 2018 diehöchste Nachfrage nach Förderkrediten seit ihrer Gründung erlebt. ImHauptgeschäft mit programmgebundenen Förderkrediten für Mittelstandund Kommunen stieg das Zusagevolumen um fast 18 Prozent auf rund 2,02Milliarden Euro. Die mittelständischen Betriebe konnten darausInvestitionen in Höhe von mehr als 2,82 Milliarden Euro anstoßen.Zusammen mit den Konsortialdarlehen (727 Millionen Euro) undGlobaldarlehen (75 Millionen Euro) beläuft sich die Kreditvergabe2018 auf rund 2,83 Milliarden Euro. Das entspricht einem deutlichenZuwachs von über 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. DieGesamtförderleistung für die bayerische Wirtschaft, d. h.einschließlich der Risikoübernahmen (220 Millionen Euro), stieg umrund 20 Prozent auf knapp 3,05 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2018betrug die Bilanzsumme 21,069 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote(Tier 1) stieg auf 23,4 Prozent.Der Zuwachs bei den programmgebundenen Förderkrediten resultiertinsbesondere aus der starken Nachfrage nach der Förderung für Gründerund Unternehmensnachfolger. Das Zusagevolumen allein in diesemBereich beträgt rund 490 Millionen Euro. Gefragt waren zudem dieAngebote für gewerbliche Energieeffizienzmaßnahmen. Seit April 2018bietet die LfA im Energiekredit und Energiekredit PlusTilgungszuschüsse für Investitionen in energieeffizienteProduktionsanlagen und -prozesse an. Zusammen mit dem EnergiekreditGebäude für Energieeffizienzmaßnahmen bei Firmengebäuden, stiegen dieDarlehenszusagen in diesem Bereich auf über 263 Millionen Euro.Bayerns Wirtschaftsminister und LfA-VerwaltungsratsvorsitzenderHubert Aiwanger erklärt: "Das bayerische Bruttoinlandsprodukt hat2018 erstmals die Marke von 600 Milliarden Euro übertroffen. TragendeSäule ist der Mittelstand mit seinen Betrieben, die kräftiginvestieren. Über 4.700 mittelständische Unternehmen hat die LfA imletzten Jahr mit attraktiven, flexiblen und passgenauenFörderkrediten unterstützt. Das Ergebnis für den WirtschaftsstandortBayern und die positiven Effekte für den Arbeitsmarkt sind mehr alserfreulich - über 160.000 bestehende Arbeitsplätze konnten gesichertund fast 6.400 neue Stellen geschaffen werden."Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, erläutert: "DieRekordnachfrage nach unseren Förderkrediten spricht für sich: UnserAngebot ist bei den bayerischen Unternehmen gefragt. Eine erneut hoheNachfrage verzeichneten wir bei unserer optimierten Gründungs- undNachfolgeförderung. Dank des Einsatzes von Tilgungszuschüssen konntenwir zudem die Wirkung unserer Energieeffizienzförderung nachhaltigbeleben. Die Betriebe können so dauerhaft den Energieverbrauchverringern und zugleich Kosten sparen."Die 110 geförderten bayerischen Kommunen haben 2018 Förderkreditein Höhe von gut 91 Millionen Euro nachgefragt. "Investiert wurdeüberwiegend in den Bereichen Abwasserentsorgung, Wasserversorgung,Verkehrsinfrastruktur sowie allgemeine Ver- und Entsorgung. Insgesamtkonnten die Städte und Gemeinden mit unserer UnterstützungInvestitionen in Höhe von rund 190 Millionen Euro realisieren", soDr. Beierl.Die Bilanzsumme lag mit 21,069 Milliarden Euro leicht unter demVorjahresniveau (2017: 21,475 Milliarden Euro). Die Kernkapitalquotestieg auf 23,4 Prozent (2017: 19,9 Prozent). Die positive Entwicklungist auf eine Stärkung des Kernkapitals sowie einen gesunkenenGesamtrisikobetrag zurückzuführen.Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet dieLfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei),www.lfa.dePressekontakt:Markus WöhnlPressesprecherTel. 089 / 21 24 - 22 26E-Mail: markus.woehnl@lfa.deOriginal-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell